Guardiola pide a Abascal «no bloquear» el futuro de Extremadura: «Hay un claro ganador y es el PP»

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura y ganadora de las elecciones autonómicas, María Guardiola, ha instado al líder de Vox, Santiago Abascal, a «favorecer el cambio y no bloquear» el futuro de Extremadura. Según la popular, está en su mano apostar por una alternativa para liderar el Gobierno de la región. «Hay un claro ganador y es el PP», ha asegurado.

Con tono firme y sin esconder su entusiasmo ha aparecido la líder del PP extremeño. En una rueda de prensa, con preguntas incluidas, y al grito de «¡Presidenta, presidenta!», Guardiola ha valorado los resultados de unos comicios que, si bien no le dan la mayoría absoluta, consolidan su partido como primera fuerza política en una región históricamente socialista.

«Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado las elecciones», han sido las primeras palabras que la candidata del PP ha pronunciado desde el Salón del Hotel Azz Mérida Medea, donde ha hecho seguimiento de la noche electoral junto a todo su equipo.

«Ha ganado la confianza en la gestión, ha ganado la sensatez y el PP es el primer partido político en nuestra región», ha destacado. Citando el lema de su campaña, Más confianza, Más Extremadura, la líder regional ha querido agradecer la confianza del electoral y, sobre todo, la implicación del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

«Que a nadie le quepa ninguna duda de que vamos a seguir liderando el cambio, ese cambio que iniciamos con muchísima ilusión hace dos años y medio», ha expresado. En este sentido, ha pedido al líder de Vox su confianza en el PP para «favorecer el cambio» y «no bloquear» el futuro del Gobierno en la región. «Las urnas han dicho que no se bloquee a Extremadura», ha manifestado Guardiola momentos antes de fundirse en un abrazo con su marido y su hijo.

«Yo no estoy aquí para asegurarme un sillón en ningún caso, yo he venido a trabajar por los extremeños», ha asegurado en clara alusión a los de Abascal. «Yo he venido a trabajar por los extremeños, por mejorar sus vidas, y jamás haría nada por perjudicar a mi tierra», ha asegurado.

«Lo que tiene que hacer el señor Abascal es también una lectura sosegada de las urnas. Yo creo que le iría muy bien», ha dicho la candidata del PP. «Los extremeños creo que han dicho claramente que sigamos impulsando políticas de transformación para la región», ha zanjado,