Los nuevos barrios de Madrid a los que vas a poder llegar en la Línea 1 de Metro: a partir de este día

La Línea 1 del metro de Madrid no es sólo la más antigua de la capital, sino que es una de las que más veces ha cambiado la vida cotidiana de miles de vecinos. Y ahora vuelve a estar en el centro de un proyecto que transformará el norte de la ciudad. La Comunidad de Madrid ya ha elegido el proyecto para llevar esta línea hasta Madrid Nuevo Norte, que crecerá sobre las antiguas vías de Chamartín.

El plan que se ha aprobado consiste en prolongar la L1 hacia el norte con tres nuevas paradas y, de paso, reorganizar su tramo final actual. Si los plazos administrativos y técnicos se cumplen, la previsión es que la nueva configuración pueda estar operativa en torno a 2030. El punto de partida será la estación de Chamartín–Clara Campoamor. Desde ahí, el trazado avanzará aproximadamente a lo largo de tres kilómetros hacia el norte. En ese recorrido se crearán tres estaciones nuevas que, por ahora, tienen nombres provisionales que para muchos viajeros son claros: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Podemos hacernos una idea de dónde van a parar pero ya se ha confirmado que la primera estará situada junto al futuro distrito financiero que se levantará en el entorno de Chamartín. Es la zona donde se concentrarán oficinas y rascacielos dentro de Madrid Nuevo Norte. Las otras dos paradas estarán pensadas para los nuevos barrios residenciales que ocuparán el espacio de las antiguas vías, pero también beneficiarán a los actuales vecinos de Fuencarral, que ganarán conexión directa con el centro sin transbordos adicionales.

Los nuevos barrios de Madrid a los que vas a poder llegar en la Línea 1 de Metro

Según las previsiones incluidas en el estudio informativo, el área a la que dará servicio esta ampliación superará los 200.000 residentes y los 140.000 puestos de trabajo. La Comunidad estima que la Línea 1 podría sumar en torno a 175.000 nuevos viajeros diarios cuando el desarrollo esté plenamente consolidado. Pero la ampliación no se limita a añadir tres nombres más al plano. La propuesta que ahora mismo tiene más peso, conocida como alternativa 5, implica redibujar el extremo norte actual de la línea. Hoy la L1 termina en Pinar de Chamartín, pasando por Bambú. Con el nuevo esquema dejará de acabar ahí.

De este modo, las estaciones de Bambú y Pinar de Chamartín pasarán a formar parte de la Línea 4 del Metro de Madrid, que se ampliará hasta Chamartín. Con este cambio, la L4 ganará conexión directa con la estación ferroviaria y la Línea 1 quedará convertida en un eje continuo entre el sur, el centro y el nuevo barrio del norte.

La Consejería de Transportes había analizado cinco alternativas diferentes para llevar el Metro hasta Madrid Nuevo Norte. Entre ellas figuraba la creación de una línea independiente y automática, exclusiva para el desarrollo. Sin embargo, los técnicos consideran que esa solución sería más costosa y menos eficiente desde el punto de vista funcional y ambiental.

Presupuesto de la obra y cómo será

Para todo lo que se pretende hacer ahora, el presupuesto estimado ronda los 401 millones de euros, IVA incluido. No es una cifra menor, pero el Ejecutivo autonómico la considera asumible dentro del conjunto de inversiones asociadas al desarrollo urbanístico de la ciudad

En cuanto a como va a ser la obra, tampoco se recurrirá a tuneladora. Al tratarse de un tramo relativamente corto y en una zona todavía en transformación, se empleará el método tradicional de Madrid, conocido como método belga. Esto implica excavar desde la superficie. Para las estaciones se utilizará la técnica cut and cover, que es similar a la que se está aplicando en otras ampliaciones recientes de la red de metro de Madrid.

Dos fases para el cambio

El proyecto se dividirá en dos fases. Primero se llevará a cabo la redistribución de las líneas 1 y 4 en el entorno de Chamartín, Pinar de Chamartín y Bambú. Después llegará la extensión física hacia Madrid Nuevo Norte, condicionada al avance de las obras urbanísticas y a la disponibilidad de los terrenos. En paralelo, ya se ha licitado la redacción del proyecto de las futuras cocheras asociadas a la ampliación. Se prevé una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados en superficie y 26.000 bajo rasante.

Ahora mismo el proyecto se encuentra en fase de información pública. Tras la publicación del estudio informativo con las cinco alternativas, se ha abierto un plazo de 20 días para que ciudadanos y entidades puedan presentar alegaciones. Una vez analizadas, se aprobará el estudio definitivo y se dará paso al proyecto constructivo. Y si todo avanza sin retrasos importantes, el nuevo trazado podría estar en funcionamiento alrededor de 2030. A partir de ese momento, la Línea 1 no solo seguirá siendo la más veterana de la red. También será la puerta directa desde el centro histórico hasta uno de los mayores desarrollos urbanos que ha vivido Madrid en décadas.