RIU Hotels consolida su transición hacia un modelo turístico 100% certificado y renovable

En un entorno global donde el turismo ya no solo se mide por los índices de ocupación o la rentabilidad por habitación disponible, las grandes multinacionales del sector se enfrentan al reto definitivo: la descarbonización real y el impacto positivo en el territorio.

En esta carrera hacia la sostenibilidad, RIU Hotels & Resorts ha tomado una posición de liderazgo con el despliegue de Proudly Committed, su hoja de ruta global diseñada para convertir los compromisos institucionales en planes de acción reales, medibles y transparentes.

A través de esta estrategia, la compañía mallorquina demuestra que la hospitalidad del futuro consiste en cuidar y proteger los entornos que la acogen y en generar un impacto positivo directo en las personas. Para lograrlo, la hotelera ha reconfigurado su operativa diaria apoyándose en tres pilares fundamentales: las personas, los destinos sostenibles y la transparencia.

El éxito del modelo implantado por RIU radica en su capacidad para trasladar la teoría corporativa a la práctica diaria de cada uno de sus resorts. Esta transformación operativa se refleja de manera tangible en cinco grandes logros recientes:

1. Certificación de sostenibilidad histórica: 100% de la planta hotelera con Ecostars

En lo que representa uno de los logros más significativos de la compañía, RIU ha migrado con éxito su sistema de certificación de sostenibilidad a Ecostars, un prestigioso estándar internacional de sostenibilidad hotelera. Gracias al esfuerzo coordinado de todos sus equipos, la cadena ha conseguido certificar el 100% de su planta hotelera bajo este sello, cumpliendo este hito un año antes de lo fijado en su plan estratégico corporativo.

2. Eficiencia y descarbonización: 90% de electricidad de origen renovable

La transición energética se ha consolidado como un vector imparable dentro de la operativa de la cadena. Actualmente, el 90% de la electricidad consumida por RIU (establecimientos, centros productivos, oficinas, etc.) proviene de fuentes renovables certificadas. Este volumen de energía verde se garantiza mediante una doble vía estratégica: la implementación activa de sistemas de generación fotovoltaica propia en los hoteles y la firma de contratos de suministro de energía limpia.

3. Inversión directa en el territorio

La compañía cree en el poder transformador de la inversión directa sobre el tejido local. En 2025, la dotación destinada a proyectos sociales y ambientales alcanzó los 5 millones de euros. Esta partida económica se ejecuta codo con codo con fundaciones locales y se orienta a programas críticos como la salud infantil, la resiliencia comunitaria y la restauración de ecosistemas vulnerables, destacando la recuperación de arrecifes de coral.

4. Gobernanza y cadena de suministro ética con Achilles

Para asegurar que la sostenibilidad impregne todo su ecosistema de negocio, RIU se ha integrado en la Comunidad Hospitality de Achilles, el principal referente de evaluación ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) a nivel mundial. A través de esta plataforma, compartida con otras cadenas líderes, se audita y garantiza que los proveedores de la compañía cumplan con los mismos estándares éticos y ambientales exigidos por el grupo.

5. Protección de los colectivos más vulnerables

La responsabilidad ética en los destinos se traduce también en protocolos estrictos de protección social. RIU ha sido reconocida como Top Member de THE CODE (ECPAT) en mercados clave como España y México. Este estatus refuerza su compromiso activo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo, impartiendo formación continua para el personal y rigurosos protocolos de prevención.

Estructura operativa: el rol clave del Supervisor de Salud, Seguridad y Sostenibilidad

La solidez de la estrategia Proudly Committed no solo descansa en las grandes cifras de inversión o en los acuerdos globales, sino en la supervisión diaria a pie de hotel. Para garantizar el cumplimiento estricto de los indicadores ASG, optimizar el uso de los recursos energéticos y supervisar las políticas y derechos humanos, la cadena mallorquina ha establecido de forma interna la figura estratégica del Supervisor de Salud, Seguridad y Sostenibilidad en cada uno de sus hoteles.

Este rol actúa como el garante directo de la hoja de ruta en el terreno, conectando la visión de la alta dirección con la realidad diaria de la operación hotelera y asegurando que cada pequeña acción contribuya al objetivo global de la compañía.

Mirando al futuro, los resultados de Proudly Committed demuestran que, con esfuerzo colectivo y convicción profunda, el cambio real dentro del turismo de masas no solo es posible, sino que constituye el único camino viable para asegurar la sostenibilidad de los destinos a largo plazo.