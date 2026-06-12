Skechers arrasa con las deportivas Slip-ins para pies anchos, ligeras, transpirables y en muchos colores para combinar con todo en verano

Encontrar unas deportivas cómodas de verdad no siempre es fácil. Sobre todo en verano, cuando el calor aprieta y cualquier zapato que no transpire bien acaba siendo un problema. Y si además tienes el pie ancho, la cosa se complica todavía más, de modo que se hace necesario buscar mucho y comparar modelos, aunque lo cierto es que Skechers puede que tenga la zapatilla que sí o sí, necesitas.

Las nuevas Skechers Slip-ins, son un tipo de zapatilla que cada vez se ve más por la calle y que está convenciendo a mucha gente por una razón muy sencilla y es que son prácticas, pero además cómodas y no hay que agacharse para ponérselas. Y dentro de esta línea, uno de los modelos que más está destacando es el Skechers Slip-ins: Glide-Step Vortex, una zapatilla pensada para el día a día, pero con detalles de running que marcan la diferencia además de un diseño bonito y variado, con distintos colores para elegir.

Skechers arrasa con las nuevas deportivas Slip-ins

Lo primero que llama la atención de este modelo es su sistema Slip-ins que consiste en poder calzarte en tener que usar las manos. Puede parecer un detalle menor, pero cuando lo pruebas, cambia bastante la experiencia. El sistema incorpora lo que Skechers llama Heel Pillow, una especie de refuerzo en el talón que mantiene el pie en su sitio sin que tengas que ajustar constantemente. No se mueve, no roza y no tienes esa sensación de que la zapatilla se va a salir. Para el día a día, sobre todo en verano, es un punto a favor importante.

Pero más allá de lo fácil que es ponérselas, aquí lo importante es cómo se sienten al andar. Y en eso este modelo destaca. La media suela incorpora la tecnología Glide-Step, con una estructura geométrica pensada para que la pisada sea más fluida. No es algo que notes de forma exagerada, pero sí se percibe en el conjunto, con un paso que es más natural, menos forzado.

A esto se suma la amortiguación ULTRA LIGHT, que hace que la zapatilla sea ligera y, al mismo tiempo, tenga cierto retorno de energía. No es una zapatilla técnica de alto rendimiento, pero para caminar, moverte por la ciudad o pasar muchas horas de pie, cumple de sobra. Además, incorpora la tecnología M Strike, que ayuda a que la transición de la pisada sea más suave, desde que apoyas el pie hasta que lo levantas.

Ligereza y transpirabilidad para el verano

Otro punto fuerte está en la parte superior. Está fabricada con malla técnica, lo que permite que el pie respire mejor, algo clave cuando suben las temperaturas. Se nota especialmente en días de calor o cuando llevas varias horas caminando. No acumula tanto calor como otros modelos más cerrados y eso se agradece. A nivel de peso, también juega a favor. Es una zapatilla ligera, que no da sensación de carga, algo que muchas veces marca la diferencia cuando la usas a diario.

Pensadas también para pies anchos

Aquí es donde muchas personas encuentran el verdadero valor del modelo. No todas las zapatillas están pensadas para pies anchos, y eso se nota en la comodidad. En este caso, el diseño es más permisivo, más adaptable, sin esa sensación de presión en los laterales que suele aparecer en otros modelos. Eso, combinado con la flexibilidad de la suela y la parte superior, hace que resulten cómodas desde el primer momento, sin necesidad de adaptación.

Un diseño fácil de combinar con todo

Más allá de la parte técnica, también importa cómo quedan. Y aquí Skechers ha jugado sobre seguro. El modelo está disponible en varios colores: blanco, negro, lavanda, natural y salvia. Tonos bastante fáciles de combinar, sobre todo en verano, cuando se busca algo ligero y versátil. El diseño es limpio, sin excesos, con ese punto deportivo que encaja tanto con ropa casual como con looks más arreglados.

A todo esto tenemos que sumarle pequeños detalles que hacen que la experiencia sea mejor. Por ejemplo, se pueden lavar a máquina, algo que no todas las zapatillas permiten, y en verano, con el uso constante, es un punto a tener en cuenta. Además la suela es flexible y con buena tracción, suficiente para el día a día. Y el talón tiene una altura de 3,8 cm, que aporta algo de amortiguación sin resultar excesiva. Y por último, están fabricadas con materiales 100% veganos, algo que cada vez más usuarios valoran.

Precio y por qué están funcionando tan bien

El precio de este modelo es de 95 euros, en línea con otras zapatillas de la marca con tecnología similar. No son las más baratas, pero tampoco están en el rango alto, y eso hace que resulten bastante atractivas para quienes buscan algo cómodo sin gastar demasiado.

Al final, lo que explica que estén funcionando tan bien es la combinación de varios factores: facilidad de uso, comodidad real, ligereza y un diseño que no complica nada. No reinventan la zapatilla, pero sí resuelven bien lo que mucha gente busca en verano. Y eso, muchas veces, es más que suficiente.