Ni Skechers ni Nike: las mejores deportivas para andar son estas Adidas que ahora están rebajadas casi a la mitad

Elegir unas zapatillas cómodas para caminar o correr puede parecer sencillo, pero la realidad es que cada vez más personas buscan modelos que les permitan recorrer largas distancias sin que los pies se resientan. Ya sea para salir a pasear o hacer running, viajar durante las vacaciones o afrontar el día a día con mayor comodidad, contar con un buen calzado se ha convertido en algo fundamental. En esas, hay unas Adidas que están consiguiendo llamar la atención de muchos compradores y que se han colocado entre las más buscadas del momento por su comodidad, su diseño deportivo y una rebaja que reduce su precio de forma radical.

Se trata de las Adidas Galaxy 7, unas zapatillas pensadas para el uso diario y que muchos están eligiendo para caminar durante horas sin molestias. Aunque en principio son un modelo de entrenamiento ligero, lo cierto es que cada vez más usuarios las usan no sólo para correr, sino también paseos largos, ir a trabajar o incluso viajes. Su diseño sencillo hace que no llamen demasiado la atención, pero precisamente por eso encajan bien con ropa de diario sin complicaciones.

Uno de los puntos que más destacan quienes las han probado es la comodidad al caminar. La mediasuela ayuda a suavizar cada pisada, algo que se nota sobre todo cuando se pasa mucho tiempo de pie o se hacen recorridos largos. No son unas zapatillas que pesen al andar, y eso hace que se vuelvan fáciles de llevar durante todo el día sin que el pie se resienta demasiado.

Las Adidas rebajadas en Amazon

También cuentan con una parte superior de tejido que deja respirar bien el pie, algo que se agradece especialmente cuando hace calor o se llevan muchas horas puestas. En verano esto se nota bastante, sobre todo en paseos largos o días de mucha actividad. Y la suela ofrece buen agarre en superficies normales del día a día. Otro punto que suma es la confianza que suele generar Adidas como marca. En el caso de las Galaxy 7, las opiniones suelen coincidir en que son ligeras, se ajustan bien y no resultan incómodas incluso cuando se llevan durante bastante tiempo seguido.

Pero lo que realmente está haciendo que se vendan tanto ahora es la rebaja en Amazon, donde se pueden comprar por sólo 31,99 euros, un 42% menos que su precio original (55€). Esta oferta ha hecho que mucha gente que llevaba tiempo pensando en renovar zapatillas se haya decidido por este modelo. Y es que estas rebajas tan radicales suelen durar poco, algo que también empuja a que se agoten rápido las existencias en algunas tallas.