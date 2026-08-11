El dardo de Sara Carbonero a Marcos Llorente: «Con protección siempre»

Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores una reflexión veraniega sobre el paso del tiempo y cómo afronta las vacaciones, acompañada de una imagen tomando el sol de primera hora de la mañana. La imagen, publicada a comienzos del mes de agosto, guarda un detalle en el texto que la acompaña que había pasado desapercibido en un primer momento, pero que en Happy FM hemos querido recuperar días después. La periodista deja claro que toma esos primeros rayos «con protección siempre», justo lo contrario de lo que ha defendido públicamente el futbolista Marcos Llorente.

«Con protección siempre»

En su publicación, Sara Carbonero explicaba el origen de la imagen: «Sé que pudiera ser la típica foto con cara de intensidad mirando al horizonte, pero en esta ocasión es de recién levantada y me la hice para presumir de moreno gaditano con una amiga». Y añadía: «Así que aquí estoy, cogiendo un poquito de vitamina D de los primeros rayos de sol de la mañana (con protección siempre), sin peinarme, con sal aún en el pelo, colocando las piezas del tetris en mi cabeza y retrasando lo máximo posible el cambio de maletas de todos, que toca ya». La periodista completaba el mensaje con una reflexión sobre la melancolía de fin de verano, su pendiente visita al restaurante Aponiente de Ángel León en Cádiz y su gusto por los trayectos largos en carretera con buena música de fondo.

Ese matiz de «con protección siempre» cobra especial relevancia en el contexto mediático actual, marcado por las reiteradas declaraciones de Marcos Llorente defendiendo la exposición solar sin crema ni gafas de sol. El futbolista del Atlético de Madrid ha llegado a compartir en redes su rutina de vacaciones con mensajes como «10:00-14:00 sol, sin crema ni gafas de sol», asegurando además que el sol «no es el culpable» del desarrollo del melanoma y defendiendo lo que él mismo llama una «relación coherente» con el astro.

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) se ha pronunciado en contra de este tipo de prácticas después de que el futbolista pasase por El Hormiguero, donde habló de su relación con el sol. La institución desaconseja totalmente el enfoque defendido por Llorente y advierte que «una parte significativa del daño solar se acumula antes de los 20 años», por lo que la exposición sin protección durante la vida adulta sigue sumando un riesgo acumulativo para la piel.

Viven veranos muy diferentes

El mensaje de Sara Carbonero, aunque no menciona a Llorente ni pretende entrar en polémica alguna, ejemplifica precisamente el enfoque que defienden los expertos: disfrutar de los beneficios del sol de primera hora, ideal para la síntesis de vitamina D, pero siempre con protección solar de por medio. Un pequeño matiz dentro de una publicación mucho más personal y reflexiva, pero que no ha pasado desapercibido en un verano marcado por el debate en torno a la exposición solar sin protección.

Marcos, por su parte, está apurando los días en Ibiza tras ganar el Mundial 2026, donde seguro ha podido tomar el sol de la manera que haya preferido junto a Paddy Noarbe, su mujer