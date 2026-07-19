Quién es Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Los jugadores de la Selección Española de Fútbol se encuentran acaparando los titulares de los principales medios de comunicación, y no es para menos. El equipo ha logrado algo que no se conseguía desde el año 2010. Y es que han pasado a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los campeonatos más importantes que se puede disputar a un jugador de élite en el fútbol. Eso sí, obtener la victoria no será fácil. Pues, toca hacer frente a la selección de Argentina. Un último partido que Marcos Llorente vivirá con su familia de cerca, puesto que Paddy Noarbe, su mujer, no ha dudado en hacer las maletas para estar junto a él en Estados Unidos.

Si hablamos de Paddy Noarbe, son algunos detalles los que se saben de ella. Tras más de diez años de relación sentimental, ambos decidieron pasar por el altar. Una boda que tuvo lugar en el 2023 y que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Así pues, en el 2025, dieron la bienvenida a su primera hija en común. Una pequeña que se ha convertido en lo más importante de la pareja. Así pues, respecto a la mujer del deportista, se sabe que nació en Oxford en 1996. Asimismo, es empresaria, escritora y coach personal.

Paddy Noarbe y Marcos Llorente comenzaron su historia en el instituto

Según ha explicado a diversos medios, conoció a Marcos Llorente cuando era una adolescente. «Nos conocimos en el instituto. Él me prestó un libro de filosofía. A raíz de eso, empezamos a hablar todos los días, hasta que quedamos por primera vez. Comenzamos a salir y hasta ahora», confesó para Europa Press.

Estudió un doble grado de Derecho y ADE y es la menor de cuatro hermanas. A diferencia de otras parejas de futbolistas, ella sí ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación. Además, se está labrando un hueco en el mundo de las redes sociales. En plataformas como Instagram, la joven acumula más de 282.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día, sus viajes y frases reflexivas.

Pero, recordemos, Paddy Noarbe no es la única mujer de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como bien hemos informado a lo largo de los últimos días, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. Pues, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino; Alejandra Dorta, la novia de Pedri; Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz; y Laura Iglesias, la novia de Rodri Hernández.