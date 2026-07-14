Quién es Rosa Pereira, pareja de Fabián Ruiz: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Copa Mundial de la FIFA se encuentra dando sus últimos pasos. La competición pondrá punto final a su edición de este 2026 y lo hará con un último partido este próximo domingo, 19 de julio. Un encuentro cuyo nombre de los finalistas, a fecha de la escritura de esta noticia, se desconoce. Pero, sin lugar a duda, promete dejarnos muchas emociones. Así pues, teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que los jugadores de fútbol de las selecciones participantes estén en el foco mediático. Si hablamos de la Selección Española de Fútbol, durante los últimos días hemos podido conocer un poco más a las parejas de los protagonistas.

En el caso de Fabián Ruiz, el joven de 30 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su mujer, Rosa Pereira. Y es que, aunque el deportista intenta siempre mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, hay ciertos detalles que nunca pasan desapercibidos. De momento, es poco lo que se ha podido saber de Rosa Pereira. La joven se presenta como una psicóloga de 26 años.

Rosa Pereira y Fabián Ruiz serán padres de un niño

La pareja hizo público su romance en el 2023. Desde entonces, la psicóloga se ha convertido en uno de los máximos apoyos de Fabián Ruiz. De hecho, para poder apoyarlo en su carrera deportiva, Rosa Pereira ha tenido que reorganizar su vida. Pues, ahora, vive entre París y Sevilla. Así pues, en redes sociales mantiene un perfil discreto, pero activo.

La joven compartió con el mundo que se casó con el futbolista el pasado 2025, pero será este 2026 cuando le den la bienvenida a su primer hijo en común. Y es que la joven compartió el pasado abril que está embarazada de un niño. Un bebé que esperan con ansias y que, sin haber nacido todavía, ya les tiene en una nube de felicidad.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, Rosa Pereira cuenta con más de 16.000 seguidores. Una plataforma que utiliza para compartir momentos especiales que marcan su vida. De hecho, está mostrando cómo está viviendo este Mundial, como espectadora, desde Estados Unidos. Y es que, ha querido estar junto a su chico en esta etapa tan importante de su vida.

Pero, recordemos, Rosa Pereira no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como bien hemos informado a lo largo de los últimos días, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. Pues, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino; y Alejandra Dorta, la novia de Pedri.