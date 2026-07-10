Quién es Ainhi García, novia de Nico Williams: su edad, de dónde es y su profesión

La Copa Mundial de la FIFA ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y, con ello, vuelven a estar en el foco mediático los jugadores de fútbol de las selecciones participantes. Eso sí, en este viaje que dura un mes, si se tiene suerte y se clasifica para la gran final, también están presentes los familiares y las personas cercanas a los deportistas. En el caso de Nico Williams, el joven de 23 años está haciendo frente a otra edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su novia, Ainhi García. Pues, son sus grandes pilares en esta travesía.

Pero, ¿qué es lo que se sabe de Ainhi García? La joven se presenta en su biografía de Instagram como profesora e ingeniera de IA (inteligencia artificial). A pesar de tener una relación sentimental con Nico Williams, siempre ha intentado mantenerse alejada del foco mediático. Pues, no busca hacerse un hueco como influencer ni creadora de contenido. A pesar de que cuenta con redes sociales con abundantes seguidores, son prácticamente escasas las publicaciones que comparte con su pareja. Pues, el deportista es conocido a nivel internacional.

Quén es Ainhi García, cuántos años tiene y a qué se dedica

Originaria de Mungia, provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, es una joven especialista en inteligencia artificial. Se desconocen los detalles relacionados con su vida privada, pero respecto a su romance con Nico Williams, se sabe que se conocieron por la amistad que el chico tenía con su hermana.

La amistad que tenía con su hermana provocó que, un día, se conociesen. Una primera toma de contacto donde no tardó demasiado en surgir la chispa entre ellos. Así pues, aunque, a priori, intentaron llevar su romance en la más absoluta intimidad, terminó saliendo a la luz. Y es que, a pesar de la popularidad de Nico Williams como futbolista de élite, Ainhi García siempre ha querido mantener un perfil bajo. En redes sociales como Instagram, Ainhi García cuenta con más de 44.000 seguidores. Una plataforma donde comparte contenido relacionado con su día a día, viajes que realiza o momentos que quiere destacar.

Eso sí, Ainhi García no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como es bien sabido, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. De hecho, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella.