Noemí Salazar estalla por las críticas a su gasto en perfumes: «Me fríen a impuestos»

Noemí Salazar ha estallado tras la oleada de críticas que ha recibido al confesar el dineral que se ha gastado junto a su marido, Antón Suárez, en su último capricho. La influencer y su pareja invirtieron más de 1.000 euros en dos perfumes de alta gama con motivo del bautizo de su hijo Antoñito, una ocasión muy especial para ambos que ha terminado desatando un intenso debate en redes sociales. Hay que dejar claro que Noemí y su pareja no se guardaron nada para esa celebración, a la que acudieron amigas como Estela Grande y Anita Williams y donde la protagonista de Los Gipsy Kings apareció con un vestido que por momentos hizo dudar de si aquello era un bautizo o una nueva boda de los padres del pequeño.

Noemí se defiende: «Nadie nos ha regalado nada»

Cansada de este tipo de juicios, la creadora de contenido salió al paso aclarando que cada uno es libre de invertir su dinero en lo que le haga feliz: «Trabajamos mucho para darnos nuestros caprichos, nadie nos ha regalado nada y si a nosotros nos hace ilusión oler así en un día tan importante, lo pagamos de nuestro bolsillo».

Antón es músico y percusionista, trabajando con grandes artistas como Sara Baras y es habitual que vaya de gira con su padre, el cantaor Antonio Suárez Salazar, más conocido como Guadiana. Ella, por su parte, está centrada en su faceta como influencer, donde es habitual verla crear contenido sobre moda y familia, uno de los mejor pagados por las marcas.

Sobre las críticas concretas hacia su marido, fue igual de tajante: «Antón es un loco de los perfumes. Él no tiene ningún vicio, no sale a ningún lado, es un chico muy sano… Si le gustan los perfumes, ¿qué problema hay?».

«Nos gastamos más de 1.000 € en dos perfumes para el bautizo de Antoñito y todavía me acuerdo del disgusto que me llevé cuando Antón me dijo lo que habían costado», escribió la que fuera concursante de GH VIP, junto al vídeo publicado en sus redes. Lo que pretendía ser una simple recomendación sobre las fragancias favoritas de su marido terminó generando un aluvión de comentarios negativos que la acusaban de presumir y derrochar dinero en plena época de dificultades económicas.

@noemisalazar_13 🚨 NOS GASTAMOS MÁS DE 1.000 € EN DOS PERFUMES PARA EL BAUTIZO DE ANTOÑITO… y todavía me acuerdo del disgusto que me llevé cuando Antón me dijo lo que habían costado. 😂 Si conocéis a Antón, sabéis que es un auténtico apasionado de la perfumería. Él fue quien quiso que, para un día tan especial como el bautizo de Antoñito, lleváramos dos perfumes que estuvieran a la altura del recuerdo. Y además tuvo un detalle precioso: él mismo eligió mi perfume. Dice que yo no podía llevar cualquier fragancia y que quería encontrar una que me representara al 100%. Yo, sinceramente, habría elegido una un poquito más barata… 😂, pero tengo que reconocer que acertó de lleno. ✨ Mi regalo fue Amouage Honour 43, una fragancia floral, elegante y muy femenina. Desde el primer momento destacan el jazmín, la tuberosa, el lirio del valle y la gardenia, envueltos en un fondo cálido de incienso, sándalo, ámbar, cuero y vetiver. Es un perfume con una elegancia increíble y una estela que no pasa desapercibida. 🤎 Antón llevó Amouage Purpose 50, una fragancia intensa y con muchísima personalidad. Abre con incienso, pimienta rosa y bergamota, continúa con un corazón de papiro, sándalo y rosa, y termina con un fondo profundo de azafrán, vainilla, ante y maderas. Es elegante, potente y muy diferente a todo lo que había olido. Al final entendí por qué insistió tanto. Hay olores que se convierten en recuerdos, y estoy convencida de que cada vez que volvamos a ponernos estos perfumes nos transportarán directamente al bautizo de Antoñito. Y sí… aunque me siga pareciendo una locura gastarse ese dinero en un perfume, tengo que reconocer que este regalo fue un acierto absoluto. 🤍✨ ♬ sonido original – Noemi Salazar

Visiblemente indignada, remató su respuesta con un dardo directo a quienes la comparaban con la situación económica del país: «A mí no me tenéis que decir ‘qué pena cómo está España y yo no tengo para comer y tú te lo gastas’. Eso ir al Gobierno de España y se lo decís a ellos, porque a mí bastante me fríen a impuestos».

Una fama conseguida gracias a la televisión

Noemí Salazar se dio a conocer en 2013 en Palabra de gitano, el programa de Cuatro sobre la cultura y las costumbres de la comunidad gitana en España, cuya emisión coincidió con su propia boda con Antón Suárez, músico que ha colaborado con la bailaora Sara Baras.

Aquel programa, que tuvo grandes datos de audiencia, la llevó, dos años después, a formar parte de Los Gipsy Kings junto al resto de su familia y en 2019, a concursar en la séptima edición de Gran Hermano VIP. Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, compagina su actividad como influencer con el diseño de joyas y su propia tienda de moda, Brilla by Salazar, además de ser madre de dos hijos junto a Antón, tras superar en 2022 la pérdida de un embarazo que hizo pública con gran entereza.