Una actriz de ‘La Promesa’ da el salto a otra producción de TVE: ¿se irá de la serie diaria?

La Promesa continúa consolidando su permanencia en La 1 de Televisión Española. La popular producción se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la cadena. Y es que, desde que aterrizó en la parrilla televisiva, se ha convertido en uno de los formatos con mejores datos de audiencia. Una travesía que, en determinados momentos, ha sido un poco complicada para los fans. Pues, como es bien sabido por todos, se han vivido un par de bajas en el elenco. De hecho, no estamos hablando del adiós de personajes poco recurrentes. La mismísima protagonista, la antagonista y otros personajes esenciales de la trama han puesto punto final a su paso por la novela.

Pero, tal parece que las despedidas se están convirtiendo en el arma más recurrente de la producción. Tal y como se ha confirmado por Yotele, RTVE ha confirmado la renovación de Barrio Esperanza por una segunda temporada. La primera temporada del formato comenzó a emitirse en abril de este 2026 y el recibimiento por parte del público no ha podido ser mejor. De hecho, fue el mejor estreno de una ficción nacional semanal en cuatro años. Por lo tanto, no es de extrañar que el grupo de comunicación quiera seguir apostando por la serie, pero ha sido uno de los nuevos fichajes el que ha hecho saltar todas las alarmas entre los fans de La Promesa.

María Castro, fichaje de la segunda temporada de ‘Barrio Esperanza’

La protagonista de esta noticia es María Castro. La actriz gallega da vida en La Promesa al personaje de Pía Adarre, el ama de llaves del palacio. Un papel fundamental en la trama, pues el carácter empático, la autoridad y fortaleza de la mujer ayudan siempre a lidiar con las tensiones entre el servicio y los señores. De momento, se desconoce si la artista abandona de manera oficial la producción o lo hará de manera temporal.

Pero, lo que está claro es que ha sido presentada por los altos cargos de Barrio Esperanza como uno de los grandes fichajes de la segunda temporada. Un paso muy importante para la actriz, que hace frente a un proyecto completamente diferente. Pues, como bien saben los espectadores, la nueva ficción española aborda asuntos como el bullying, las desigualdades sociales, la falta de recursos, la integración o los problemas familiares. Un conjunto de temas que suelen repercutir en el rendimiento académico.

De esta manera, María Castro se une al elenco y lo hace como compañera de Alejo Sauras, Ana Jara, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Carlos Librado ‘Nene’ y Ruth Núñez. Un reparto arrollador con el que el grupo de comunicación sigue reforzando sus producciones audiovisuales. Respecto al futuro de la actriz en La Promesa, en los próximos días conoceremos qué sucederá con su personaje.