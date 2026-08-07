De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente sorprendente para conseguir los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Es un hecho que, a pesar de la cantidad de años que llevan en emisión, siempre han sabido dejar a la audiencia sin palabras con todos y cada uno de los invitados que han acudido a plató o, incluso, se han sincerado como nunca en un Scoop con Santi Acosta. Después de una excepcional entrega emitida el pasado viernes 31 de julio, los espectadores de Telecinco se van a topar con que hoy, viernes 7 de agosto, no se va a emitir una nueva entrega de De Viernes.

El motivo no es otro que la llegada del verano para todo el equipo de este programa. Después de una temporada de lo más intensa, el equipo ha querido poner el punto y final a la temporada la semana pasada, para dejar unas cuantas semanas de descanso al formato. Algo habitual en De Viernes, puesto que todos los años dejan agosto para reponer fuerzas y regresar en septiembre con las pilas cargadas. Por lo tanto, en este 2026 no iba a ser menos. Así pues, nos tocará esperar hasta el próximo mes, a buen seguro el viernes 4 de septiembre, para continuar disfrutando de las entrevistas más buscadas en la prensa del corazón.

Terelu Campos y Carmen Borrego, protagonistas de la última entrega de ‘De Viernes’ de la temporada

En la entrega emitida el pasado viernes 31 de julio, los espectadores pudieron ver cómo Terelu Campos pasó de colaboradora a entrevistada, aunque no estuvo sola, puesto que le acompañó Carmen Borrego. Entre otras tantas cuestiones, la hija mayor de María Teresa Campos confesó que su sobrino José María Almoguera ha decidido bloquear a Alejandra Rubio.

Todo comenzó cuando Terelu explicó por qué su hija no había invitado a su primo a la presentación del libro: «Ellos antes de esto tuvieron una conversación en la que hubo diferencias y, como consecuencia, José María bloquea a mi hija». Y añadió: «Cuando mi hija se sienta aquí, no quiere dejar mal a su primo y lo que dice es que ha mandado la invitación a todos los miembros de la familia porque no quiere contar que su primo la tiene bloqueada. Cuando mi hija el sábado siguiente se da cuenta de que su primo ya le ha desbloqueado, es cuando le manda la invitación».

Carmen, por su parte, sabía que había cierto malestar entre los primos, por lo que decidió no acudir a la presentación del libro a pesar de estar invitada. Algo que molestó a Terelu: «Después de todo aquello hubo silencio absoluto durante una semana, entonces yo deduzco que las dos están enfadadas porque a mí nadie me ha dicho que eso les había molestado». Y fue más allá: «Evidentemente, yo no voy a la presentación de ese libro porque siento que allí no se me quiere, la verdad».