‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 31 de julio

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que el equipo capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona hace un trabajo verdaderamente sorprendente y excepcional para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Después de la entrega de la semana pasada, en la que Amador Mohedano, Mayte Zaldívar, Makoke, Pepi Valladares y Laura Cuevas fueron protagonistas, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes prevista para hoy, viernes 17 de julio.

Terelu Campos y Carmen Borrego

Las hijas de María Teresa Campos se pasarán por el plató del programa para responder a todas y cada una de las preguntas relacionadas con la publicación de un anuncio en un portal inmobiliario para la venta de la casa malagueña de su madre. Lejos de que todo quede ahí, harán frente a otros tantos asuntos familiares que, inevitablemente, han provocado un cierto distanciamiento entre ellas.

Techi Cabrera

La ex pareja de Kiko Rivera regresa a un plató de televisión tras cuatro años apartada de la pequeña pantalla como consecuencia de un problema de salud. Así pues, dará a conocer numerosos (y desconocidos) aspectos de su vida, hasta tal punto que desvelará que, en la actualidad, mantiene contacto con el hijo de Isabel Pantoja a través de las redes sociales. Todo ello mientras se sincerará a la hora de confesar que jamás le vio enamorado de Irene Rosales.

Dulce Delapiedra

La ex niñera de Isa Pantoja dará a conocer nuevos episodios de Cantora desconocidos hasta ahora, donde pasó los años más infelices de su vida. Debido a su estrecha vinculación con la hija de la tonadillera, tuvo que vivir situaciones verdaderamente complejas. Así pues, va a revivir muchos de ellos a través de nuevas imágenes inéditas del interior de la finca, en diversas estancias donde tuvieron lugar momentos de mayor tensión con Isa Pantoja.

María Jesús Ruiz y Juani Garzón, su madre

Madre e hija se sentarán en el plató de De Viernes para retomar su relación, después de haber pasado varios años sin hablarse. Así pues, dejarán a un lado sus diferencias familiares para tratar de recuperar, en la medida de lo posible, el tiempo perdido. ¡Dejarán su orgullo a un lado! Todo ello mientras Juani desvelará que, en la actualidad, tiene una buena relación con su yerno Curro, pero también hará frente a los rumores de una presunta infidelidad del marido de su hija.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.