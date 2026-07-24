‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 24 de julio

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es más que evidente que el equipo capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta continúa haciendo un gran trabajo al contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Tras la entrega que pudimos disfrutar la semana pasada, en la que Teresa Rivera, José María Almoguera, Claudia Chacón y su madre, Techi Cabrera, y Stefan y Estefanía de Casados a primera vista se convirtieron en absolutos protagonistas, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 24 de julio.

Amador Mohedano

El hermano de Rocío Jurado dará a conocer, finalmente, el contenido de las memorias sobre Rocío Jurado que lleva escribiendo desde hace años. Tras la polémica serie dedicada a ‘La Más Grande’, el que fuese su mánager durante al menos 30 años decide hablar a través de un Scoop. Entre otras cuestiones, dará a conocer diversos secretos de la vida de su hermana y el importantísimo papel que tuvo en su familia. Pero no todo queda ahí, puesto que se pronunciará sobre la relación de la artista con Ortega Cano y Rocío Carrasco, entre otras tantas cuestiones.

Mayte Zaldívar

La que fuese mujer de Julián Muñoz escuchará en plató, y por primera vez, los audios inéditos de las conversaciones que el ex alcalde de Marbella e Isabel Pantoja mantuvieron cuando él estaba en prisión, hace unos 20 años. De esta forma, el equipo de De Viernes desgranará más de 30 llamadas en las que Julián Muñoz se sinceró sobre el profundo amor que sentía por la cantante, pero también sobre su patrimonio y su futuro judicial.

Pepi Valladares y Laura Cuevas

Las dos invitadas van a dar a conocer diversos episodios de Cantora que todavía no se han contado. Es más, mostrarán diversas imágenes inéditas del interior de la finca. Lejos de que todo quede ahí, tanto Pepi como Laura desvelarán nuevas estancias de esta propiedad situada en el término de Medina Sidonia, y darán a conocer diversas cuestiones que tuvieron lugar en aquella época, como las fiestas de tres días que se celebraban durante la estancia en prisión de Julián Muñoz. Y no solamente eso, sino también sobre la presunta quema de los cuadros de Paquirri junto a sus hijos, Fran y Cayetano Rivera.

Makoke

La madre de Javier Tudela y Anita Matamoros sorprenderá con un nuevo giro en la historia de la venta del piso de las Campos en Málaga. Es más, no dudará en defender al agente inmobiliario que se ha visto involucrado en esta operación, con quien tiene un vínculo familiar. Así pues, la ex mujer de Kiko Matamoros desmontará parte de la versión de las hermanas Campos y dará más detalles sobre lo que realmente sucedió con la publicación del anuncio de la casa.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.