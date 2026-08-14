Rafa Jódar – Shapovalov: cuándo es, horario y cómo ver por TV gratis el partido del Masters 1000 de Cincinnati

Sin tiempo para digerir la derrota en semifinales en Montreal, a Rafa Jódar le toca vestirse de corto de nuevo. Arranca su andadura en el Masters 1000 de Cincinnati en segunda ronda. Carlos Alcaraz no ha llegado a este torneo y es por ello que el murciano no podrá defender el título en un torneo en el que el de Leganés espera dar ya el golpe definitivo sobre la mesa, pero para ello tendrá que superar a Denis Shapovalov. Te contamos a continuación a qué hora empieza, que día debuta y cómo ver por TV en directo este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Shapovalov: a qué hora empieza el partido del Masters 1000 de Cincinnati

Rafa Jódar inicia su participación en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 y lo hará en segunda ronda, donde se verá las caras con el canadiense Denis Shapovalov. El tenista madrileño querrá levantarse del tropiezo sufrido hace unos días, cuando cayó en las semifinales del Masters 1000 de Canadá, pero tampoco ha podido olvidar la final del ATP 500 de Washington, en la que fue derrotado por Taylor Fritz. Ahora, sin Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz espera poder conquistar este torneo en el que el murciano es el vigente campeón.

El año de Rafa Jódar está siendo muy positivo y sigue postulándose como una de las grandes promesas de este deporte. En Marruecos, en un ATP 250, consiguió su primer título. Posteriormente ha caído en semifinales en el Trofeo Conde de Godó y en el Masters 1000 de Canadá. En el Mutua Madrid Open y en Roland Garros fue apeado en cuartos y en Wimbledon no logró llegar muy lejos. Hace unos días rozó la gloria en Washington, pero perdió en la final.

La organización de este torneo ha programado el Rafa Jódar – Shapovalov que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 para este sábado 15 de agosto. La ATP todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que habrá que esperar a que confirmen en el horario en el que el de Leganés y el canadiense se vean las caras. El americano ya se impuso al español en Dallas en este año.

Dónde ver a Rafa Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputan en este torneo que se celebra en Estados Unidos es Movistar+. El Rafa Jódar – Shapovalov de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 se podrá ver por televisión en directo por televisión a través de esta plataforma, ya sea por Vamos, Movistar Deportes o Movistar Plus+. Esto implica que el partido del madrileño no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del joven tenista español también podrán ver el Rafa Jódar – Shapovalov de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 en streaming y en vivo online a través de la app de Movistar+, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También está disponible, bajo suscripción, la aplicación de Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo en este apasionante Masters 1000 de Cincinnati 2026, donde estaremos prestando especial atención a los tenistas españoles que participan. También narraremos en directo los partidos más destacados de Rafa Jódar y publicaremos la crónica de este choque que protagonizará ante Denis Shapovalov una vez concluya.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Shapovalov del Masters 1000 de Cincinnati 2026

Por último, aquellos aficionados que por cualquier motivo no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Rafa Jódar – Shapovalov de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca van a conectar con la pista donde se dispute el partido y así contar todo lo que suceda en el choque del madrileño.