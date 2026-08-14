El caótico inicio organizado por Tebas hace de la Liga una verbena

El puzle de Javier Tebas con el calendario y horarios de las primeras jornadas de la Liga está siendo uno de los temas más comentados estos días. El lío que tienen en la patronal para encajar cada jornada y sus partidos es morrocotudo, tanto que echar un vistazo a los encuentros y sus fechas supone un auténtico jeroglífico: cinco partidos solamente para comenzar la primera jornada, algunos juegan antes la segunda fecha que la primera, un encuentro de la sexta antes de la tercera, jornadas que superan los cinco días…

Javier Tebas y la Liga se empeñaron, a diferencia del resto de grandes competiciones europeas, en comenzar la competición este fin de semana del 15 y 16 de agosto. La patronal se negó a retrasar el inicio una semana más y eso está llevando a auténticos quebraderos de cabeza para dar sentido al calendario, ya que no son pocos los jugadores internacionales que, al llegar a la fase final del Mundial 2026, obligaron a un mayor descanso a sus clubes antes del arranque de la liga.

Así, solamente se jugarán cinco partidos de la primera jornada de Liga entre el sábado 15 y el lunes 17 (Alavés – Getafe, Sevilla – Rayo Vallecano, Racing – Villarreal, Espanyol – Levante y Deportivo – Elche), ya que el sexto encuentro de esta jornada será el miércoles 19, un Atlético de Madrid – Málaga.

Un día después de este último partido de la primera jornada, de esos seis primeros, comienza la segunda jornada sin antes dar por cerrada la primera. Esta segunda jornada de Liga se disputará sin contratiempos, aunque alargándola hasta cinco días: comenzará un jueves con el Rayo Vallecano – Alavés y terminará un lunes con el Málaga – Deportivo.

La historia no termina ahí. Justo finaliza esta segunda jornada, un lunes, la Liga encaja el resto de encuentros pendientes de la primera: Valencia – Real Betis un martes, Real Madrid – Real Sociedad para el miércoles y doblete el jueves con el Celta de Vigo – Osasuna y el Barcelona – Athletic.

De nuevo, un día después de darse por finalizada, ahora sí, la primera jornada, arranca la tercera, ésta de viernes a lunes y de nuevo disputándose al completo sin interrupciones.

El colmo llega justo después, cuando se adelanta entre la tercera y cuarta jornada del campeonato doméstico… ¡un único partido de la sexta jornada de Liga! Será el Real Sociedad – Celta de Vigo, adelantado para el jueves 3 de septiembre, ya que en el momento de la disputa de la sexta jornada, la primera íntegramente intersemanal, se juega también la primera jornada de la Europa League.

Tras esto, se jugará la cuarta jornada de Liga, también sin contratiempos más allá de la disputa de los dos partidos de Celta de Vigo y Real Sociedad, ante Getafe y Elche respectivamente, ambos el lunes.

Así está, de momento, el auténtico lío que supone el calendario de la Liga en las cuatro primeras jornadas de Liga, las únicas que por el momento conocemos con exactitud el horario, fecha y hora de cada uno de sus enfrentamientos. En los próximos días se deben dar a conocer los siguientes horarios de las jornadas venideras, la quinta y la sexta, aunque de esta última ya se conozca el adelantado Real Sociedad-Celta de Vigo.