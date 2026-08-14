Tebas se apropia de ‘Tiempo de Revisión’ y la Liga utilizará la IA para elegir las polémicas de cada jornada

Desde que se conoció que Javier Tebas accedía a la Real Federación Española de Fútbol como vicepresidente de la mano de Rafael Louzán, era sencillo esperar que su influencia en las decisiones que dependen del organismo federativo fuese a ser cada vez mayor. Una muestra es el anuncio que este viernes ha facilitado la RFEF, y es que ahora será la Liga la encargada de seleccionar las jugadas polémicas que cada semana el CTA trate de aclarar en su programa ‘Tiempo de Revisión’.

Será un «sistema de inteligencia artificial» el que elija qué acciones merecen ser explicadas por el ente arbitral y cuáles no, es decir, se disuelve el Comité de Asesores que en el estreno de este formato la pasada temporada dirimía qué jugadas se analizarían en cada entrega. Sólo un año después, el CTA se carga a este grupo que compusieron gente de fútbol como Fernando Morientes, José Ramón Sandoval o Gregorio Manzano y ahora será la IA la que ‘imparta justicia’.

‘Tiempo de Revisión’ generó mucha controversia por no seleccionar a veces las jugadas que la afición demandaba y por respaldar en la mayoría de ocasiones las decisiones de los árbitros, tanto de campo como de VAR. Que sea la IA y no un grupo de personas quien elija las jugadas no tiene por qué cambiar esta filosofía. Todo lo contrario. Demuestra que la Liga de Tebas ya tiene voz y voto en el arbitraje español del CTA.

Comunicado de la RFEF

«La pasada temporada, en una medida innovadora alineada con el compromiso de transparencia que impulsa el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, nació Tiempo de Revisión, un espacio audiovisual destinado al análisis de aquellas acciones arbitrales más relevantes de cada jornada, con un marcado carácter didáctico y formativo.

A las puertas del inicio de la temporada 2026-27, el CTA presenta una evolución de este proyecto con un formato renovado, más visual, dinámico y atractivo. Las explicaciones técnicas se apoyarán ahora en nuevos grafismos y recursos audiovisuales que permitirán una comunicación más directa, ágil y moderna, facilitando la comprensión de las decisiones arbitrales.

Como principal novedad, las jugadas que formarán parte de cada entrega serán seleccionadas por LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial que identifica las acciones más relevantes de cada jornada. Sobre esa selección, el CTA realizará el correspondiente análisis técnico, incorporando así un procedimiento innovador que añade objetividad, trazabilidad y transparencia al proceso de elaboración de Tiempo de Revisión. De manera excepcional, el CTA podrá incorporar alguna acción adicional de especial interés didáctico o formativo que no hubiera sido seleccionada por la inteligencia artificial. Esta posibilidad no supondrá, en ningún caso, la exclusión de ninguna de las jugadas previamente seleccionadas por La Liga mediante dicho sistema.

La primera entrega de esta nueva etapa de Tiempo de Revisión se emitirá en la semana posterior a la disputa de la segunda jornada del campeonato. Esta decisión obedece a que varios encuentros correspondientes a la primera jornada se celebrarán de manera espaciada y fuera del fin de semana habitual, por lo que resulta conveniente esperar a la conclusión de los dos primeros fines de semana para ofrecer un primer análisis más completo y representativo del inicio de la competición.

La iniciativa mantiene intacta su esencia: acercar el arbitraje a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados, contribuyendo a una mejor comprensión de las Reglas de Juego y de la toma de decisiones arbitrales. Todo ello bajo los principios de transparencia, pedagogía e innovación que inspiran cada acción emprendida por el CTA».