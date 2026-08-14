Detenidos ocho argelinos por agredirse con hachas y cuchillos en una trifulca en un parque de Valencia

Ocho argelinos de edades comprendidas entre los 23 y los 37 años, tras protagonizar una riña tumultuaria en un parque de la ciudad de Valencia. Los participantes en la trifulca han utilizado cuchillos, hachas y objetos contundentes. Las detenciones se han producido en Villarreal (Castellón) y en Valencia. Los hechos han ocurrido en el Parque Luis Mayans, en Valencia, a las 01:30 horas del pasado 16 de julio. A todos los detenidos se les imputa el delito de riña tumultuaria. Pero a uno de ellos se le considera presunto autor, además, de un delito de amenazas graves y robo o hurto de vehículo. Todo ello, según la Policía Nacional.

Se trata del tercer incidente de extrema gravedad protagonizado por argelinos en Valencia durante el pasado mes de julio, donde además, un hombre quedó en estado de coma tras recibir una paliza de otro de esa nacionalidad, el 24 de julio. Este último, además, había sido el supuesto autor de una agresión sexual a una mujer en estado de vulnerabilidad, también en Valencia.

En el caso de la riña tumultuaria, cuando los agentes llegaron a las inmediaciones del lugar de los hechos, hallaron a un varón ensangrentado, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. El herido no respondía a los estímulos. Y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Los agresores habían huido. Pero la policía intervino un hacha que, presuntamente, había sido empleada en la agresión.

Según descubrieron más tarde los agentes, en ese lugar es donde se había producido la reyerta en la que estaban implicados ocho individuos, que portaban, como se ha dicho, hachas, cuchillos y objetos contundentes y cuyo balance había sido el del herido de gravedad antes mencionado.

Varios de los implicados huyeron en un vehículo robado que conducía uno de los supuestos participantes en la riña. En su escapada, el vehículo atropelló a otro de los que presuntamente habían participado en la pelea.

Los implicados que viajaban en el turismo acudieron a bordo de ese coche a un hospital de Villarreal para ser tratados de las heridas que se habían producido en la pelea. En Villarreal fueron detenidos tres de los sospechosos.

El 24 de julio fueron detenidos otros tres de los presuntos participantes en la pelea, pero estos fueron puestos en libertad tras ser oída su declaración y tras ser advertidos de la obligación de comparecer cuando fuesen reclamados por la autoridad judicial.

El 8 de agosto fue identificado un séptimo implicado, como presunto autor de los delitos de riña tumultuaria y de homicidio en grado de tentativa. Este último fue detenido tras ser intervenido de urgencia en un hospital de Valencia tras sufrir lesiones por arma blanca en unos hechos similares acaecidos en Torrevieja (Alicante).

El octavo sospechoso ha sido detenido este pasado jueves. Se trata del supuesto conductor del vehículo. Y se le imputan los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumultuaria, amenazas graves y robo o hurto de vehículo.

La Policía Nacional ha intervenido, además del hacha, tres teléfonos móviles, 1.200 euros en efectivo y el turismo implicado en los hechos, que ya ha sido devuelto a su propietario.