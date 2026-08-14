El incendio de Niebla (Huelva) se descontrola y las llamas entran en nuevas zonas de Sevilla

La situación provocada por el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla (Huelva), ha empeorado durante las últimas horas y el fuego ha alcanzado nuevas zonas de la provincia de Sevilla. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha alertado de que las llamas han cruzado la carretera que conecta Aznalcóllar con El Álamo y han avanzado hacia las zonas de El Campillo y el entorno de Madroñalejo.

Fernández ha trasladado la evolución del incendio a través de un vídeo difundido en las redes sociales del Ayuntamiento de Aznalcóllar, en el que ha explicado que, después de tres días de trabajos destinados a intentar frenar el avance del fuego, la situación ha experimentado un empeoramiento que afecta especialmente al entorno natural del municipio.

Según ha detallado el regidor, el avance de las llamas hacia nuevas áreas era una posibilidad que se esperaba poder evitar, por lo que ha calificado la situación como «especialmente preocupante» tanto para Aznalcóllar como para las zonas próximas afectadas por el incendio.

El fuego, que se originó en territorio onubense, continúa condicionando el trabajo de los equipos de emergencia y de extinción. Bomberos, fuerzas de seguridad y el resto de profesionales integrados en el dispositivo permanecen desplegados sobre el terreno con el objetivo de contener el avance de las llamas, proteger a la población y reducir en la medida de lo posible los daños en las áreas afectadas.

Desde el Ayuntamiento de Aznalcóllar se ha hecho además un llamamiento a la población para mantener la calma y actuar con prudencia y responsabilidad ante la evolución del incendio. El Consistorio ha pedido a los vecinos que permanezcan informados exclusivamente a través de los canales oficiales y que sigan en todo momento las instrucciones y recomendaciones de los servicios de emergencia.

Una de las principales peticiones trasladadas por el Ayuntamiento pasa por evitar el acceso a las zonas afectadas y a los puntos en los que trabajan los equipos de intervención. El alcalde ha reclamado a la ciudadanía que no se acerque a estos lugares y que tampoco obstaculice carreteras, caminos o accesos que puedan necesitar los efectivos desplegados.

«Facilitar su trabajo es fundamental para garantizar su seguridad y permitir que el dispositivo pueda actuar con la mayor eficacia posible», ha señalado el Ayuntamiento, que considera esencial mantener despejadas las vías utilizadas por los servicios de emergencia.

El alcalde también ha puesto el foco en la preocupación existente entre los vecinos de Aznalcóllar, especialmente por el impacto que el incendio está teniendo sobre el entorno natural. Fernández ha destacado que los habitantes «conocen y sienten como propio» el campo y el territorio afectado por las llamas.