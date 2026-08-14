El 13 de agosto es una fecha especialmente señalada para las hermanas Osborne. Se cumplen 22 años de la muerte de su madre, Sandra Domecq, y, como cada año, las cuatro hermanas han vuelto a tenerla muy presente. En esta ocasión, fueron Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo quienes pudieron compartir juntas este día tan especial, mientras que Alejandra y Claudia no pudieron estar en el encuentro, aunque también estuvieron presentes de alguna manera en el homenaje familiar.

A pesar de que no pudieron reunirse las cuatro, el vínculo entre ellas y el recuerdo de su madre siguen siendo un punto de unión. Las hermanas han demostrado en numerosas ocasiones la importancia que tiene para ellas mantener viva la memoria de Sandra, una figura fundamental en sus vidas y en su historia familiar.

El emotivo mensaje de Eugenia Osborne

Ha sido Eugenia quien ha querido abrir una ventana a ese recuerdo a través de sus redes sociales. La diseñadora ha publicado un carrete de imágenes cargado de significado, en el que aparecen diferentes rincones y recuerdos familiares, entre ellos varias fotografías de su madre. Un álbum íntimo que permite descubrir, a través de pequeños detalles, cómo permanece presente Sandra en el día a día de sus hijas.

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Una de las instantáneas muestra a Sandra Domecq de joven, sentada y vestida de blanco, en una fotografía familiar que Eugenia conserva enmarcada. La imagen permite ver a su madre en una etapa de su juventud y forma parte de los recuerdos personales que la familia guarda con especial cariño.

En otra de las fotografías compartidas por Eugenia se puede apreciar un rincón de la casa repleto de fotografías familiares y objetos personales. Marcos con diferentes retratos, recuerdos y pequeños detalles conforman una especie de altar familiar que refleja el valor sentimental que tienen para ellas las imágenes de quienes forman parte de su historia.

Junto a estas fotografías, Eugenia ha escrito unas palabras que dejan patente que el paso del tiempo no ha borrado la ausencia de su madre. «Siguen pasando los años sin ti. Cada vez es un poco más fácil no llorar cuando pienso en ti, y creo que es porque pienso en ti todos los días. Me he acostumbrado…».

Un mensaje sencillo, pero especialmente revelador. Eugenia reconoce que han pasado más de dos décadas desde la pérdida, pero también que el recuerdo de Sandra forma parte de su día a día. No se trata, por tanto, de una ausencia que desaparezca con los años, sino de una presencia que sus hijas han aprendido a llevar consigo.

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La publicación no ha tardado en recibir el cariño de sus hermanas. Ana Cristina Portillo reaccionaba al mensaje de Eugenia con tres corazones rojos, dejando claro que, pese a no haber podido estar las cuatro juntas, el recuerdo de su madre las continúa uniendo. La respuesta de Ana Cristina se suma así a un homenaje que, aunque protagonizado en redes por Eugenia, tiene un marcado carácter familiar.

El aniversario también sirve para recordar la historia de una familia que ha mantenido una relación muy estrecha con el paso de los años. Sandra Domecq falleció en 2004 y dejó cuatro hijas: Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina. Desde entonces, las hermanas han mantenido vivo su recuerdo en numerosas ocasiones y han mostrado públicamente la estrecha relación que mantienen entre ellas.

Veintidós años después de su muerte, Sandra continúa ocupando un lugar esencial en la familia. Y así lo demuestra Eugenia con unas palabras que resumen cómo ha cambiado su manera de afrontar la pérdida: el dolor puede transformarse con el tiempo, pero el recuerdo permanece. «Pienso en ti todos los días», reconoce la diseñadora, dejando claro que su madre sigue muy presente en su vida y también en la de sus hermanas.