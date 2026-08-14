Ven la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue dejando nuevos detalles al descubierto. Después de que la pareja confirmara por sorpresa que ya era marido y mujer con una fotografía de sus alianzas, ahora se ha conocido quiénes estuvieron a su lado en uno de los momentos más importantes de su historia de amor. El acta matrimonial ha permitido descubrir los nombres de los cuatro testigos, además del lugar y la hora exacta del enlace. Cristiano y Georgina se dieron el «sí, quiero» el pasado 11 de agosto a las 13:30 horas en Cascais, en una ceremonia civil celebrada en una de las propiedades del futbolista y marcada por un hermetismo absoluto. La pareja consiguió mantener en secreto todos estos detalles durante semanas, pese a la enorme expectación que había alrededor de su boda. Finalmente, el documento oficial ha permitido reconstruir cómo fue aquel día y confirmar que no hubo una gran lista de invitados ni una celebración multitudinaria. A la boda acudieron únicamente sus cinco hijos y un reducido grupo de personas de máxima confianza, entre ellas los cuatro testigos cuyos nombres permanecían hasta ahora bajo llave.

Entre los testigos figura, en primer lugar, Ivana Rodríguez, hermana de Georgina y una de sus personas de mayor confianza. Su presencia no sorprende teniendo en cuenta la estrecha relación que mantienen y el papel que ha desempeñado en la vida de la modelo durante los últimos años. Junto a ella aparece Miguel Paixão, amigo íntimo de Cristiano Ronaldo desde su etapa en el Sporting de Lisboa. Paixão forma parte del círculo más cercano del futbolista y también ha estado relacionado con sus negocios y con la expansión internacional de la marca CR7, por lo que su elección como testigo responde a una relación de amistad y confianza construida durante muchos años. Sin embargo, los otros dos nombres son los que más han llamado la atención: José y Mónica, una madre y su hijo españoles dedicados al mundo de la joyería y amigos íntimos de Georgina desde hace años. Ambos han compartido momentos personales y familiares con la pareja y forman parte de ese círculo privado al que Georgina ha recurrido en uno de los días más importantes de su vida. Frente a la posibilidad de contar con grandes nombres del deporte, la moda o el entretenimiento, la pareja eligió a personas con las que mantiene un vínculo personal mucho más estrecho.

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La identidad de los cuatro testigos encaja con la estrategia de privacidad que Cristiano y Georgina siguieron para su boda. Durante semanas circularon rumores sobre la fecha y el lugar del enlace, pero finalmente la pareja optó por una ceremonia familiar y sin grandes nombres del mundo del deporte, la moda o el espectáculo. Fue el propio Cristiano quien confirmó la boda el 11 de agosto al publicar una fotografía de sus manos entrelazadas en la que ambos mostraban sus alianzas. Desde entonces, cada nuevo detalle ha disparado el interés por una celebración que la pareja quiso mantener completamente alejada de los focos. Ahora también han trascendido las primeras imágenes de los recién casados después del enlace, captados en el aeropuerto de Lisboa antes de viajar en su jet privado rumbo a Riad. Georgina, además, ha vuelto a mostrar su alianza en redes sociales, aunque ninguno de los dos ha querido compartir imágenes de la ceremonia ni revelar cómo fue exactamente la celebración.

De esta forma, la boda secreta empieza a quedar al descubierto pieza a pieza: primero fueron las alianzas, después la confirmación del «sí, quiero», más tarde la hora y el lugar exactos y ahora, finalmente, los cuatro nombres que estuvieron junto a ellos en el gran día. Una lista formada por Ivana Rodríguez, Miguel Paixão, José y Mónica, cuatro personas escogidas por su cercanía y que fueron testigos directos de uno de los enlaces más esperados y herméticos del verano.