Matthew McConaughey revela cómo estuvo a punto de robar el personaje de Joel en ‘The Last of Us’ a Pedro Pascal

La adaptación de The Last of Us en HBO Max se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión reciente, en gran parte gracias a la aplaudida interpretación de Pedro Pascal, aunque su papel, el de Joel Miller, estuvo a punto de caer en manos de Matthew McConaughey. El ganador del Oscar por Dallas Buyers Club estaba destinado a encarnar al atormentado superviviente.

Aunque el showrunner Craig Mazin admitió en 2023 que mantuvo conversaciones informales con McConaughey, hasta las recientes declaraciones del actor en Happy Sad Confused no se han conocido los motivos por los que el texano no fue el rostro de Joel. Él mismo ha detallado los motivos por los que declinó el proyecto en el podcast.

Matthew McConaughey ha comentado que el guion de la serie de HBO Max le pareció un material de altísima calidad, pero las circunstancias personales e interpretativas en las que se encontraba impidieron que la negociación llegara a buen puerto para protagonizar The Last of Us.

Precisamente en el periodo en el que McConaughey recibió la propuesta, el actor se encontraba alejado de los sets de rodaje: «No estaba actuando realmente en ese momento. Creo que fue cuando estaba más enfocado en la escritura y explorando posiciones de liderazgo en la vida».

A esto se le sumó la cautela del actor ante el nivel de compromiso que exige un proyecto televisivo concebido para durar múltiples temporadas, como es el caso de The Last of Us. El actor lo sabe bien, especialmente tras su célebre paso por True Detective, una miniserie de temporada única que sentó un precedente para las estrellas de cine en la televisión de prestigio. «The Last of Us era realmente buena, simplemente no era para mí en ese momento. Realmente, no sé qué habría sido para mí en ese momento», ha detallado.

«Con una serie tienes que considerar, por supuesto, que quieres que tenga éxito, y en ese sentido, esta serie es algo que estarás haciendo durante años y años. ¿Quería yo que ese fuera el caso?», ha reflexionado.

Por su parte, el creador Craig Mazin matizó que, aunque existió el contacto, la opción de fichar a McConaughey jamás llegó a una fase contractual estricta. Según Mazin, la conversación fue más un acercamiento exploratorio.

Aunque se puede imaginar cómo habría sido el Joel desenfadado pero sombrío con el inconfundible carisma tejano de McConaughey, el resultado final dio la razón al equipo de casting. Pedro Pascal logró aportar una vulnerabilidad y dureza que encajaron a la perfección con la Ellie de Bella Ramsey, un tándem que consagró a la ficción de HBO como una gran producción del drama postapocalíptico.