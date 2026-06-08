Problemas para ‘The Last of Us’: se suspende el rodaje de la tercera temporada de manera repentina

El rodaje de la tercera (y posiblemente última) temporada de The Last of Us se ha suspendido de manera repentina durante varias semanas, lo que va a afectar al calendario establecido y, seguramente, a las fechas de estreno. Las grabaciones comenzaron el 2 de marzo y se espera que concluyan el 27 de noviembre de este año, aunque, ahora mismo, no se sabe si llegarán a tiempo. La plataforma HBO no ha dado explicaciones de lo que ha ocurrido, aunque hay una teoría muy sólida sobre la razón de esta pausa.

Parón en el rodaje

Se ha confirmado que la producción de la tercera temporada de The Last of Us se detendrá del 1 al 28 de junio. Si bien esto ya estaba previsto, aún no se han confirmado los motivos.

La noticia fue confirmada a través del directorio oficial de producciones en curso de la Columbia Británica. The Last of Us figura bajo el seudónimo de Calm Current y se está filmando en Vancouver. El rodaje comenzó el 2 de marzo y se espera que concluya el 27 de noviembre, tal y como informa ScreenRant.

Según el mencionado medio, este parón se podría deber al Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, EEUU y Canadá del 11 de junio al 29 de julio.Hay que tener en cuenta que las dimensiones del evento y las medidas de seguridad requeridas pueden dificultar mucho un rodaje, sobre todo si tenemos en cuenta que el de The Last of Us coincide geográficamente con algunos de los partidos.

¿Qué nos encontraremos en la tercera temporada?

Si la segunda temporada adaptó la primera mitad del polémico videojuego The Last of Us Part II, esta tercera entrega cubrirá la segunda mitad de la historia, cambiando radicalmente de perspectiva. La trama dejará momentáneamente a Ellie (Bella Ramsey) en un segundo plano para centrarse en Abby Anderson (Kaitlyn Dever). Los espectadores vivirán el viaje de redención de Abby junto a Lev (Kyriana Kratter) en medio de la brutal guerra civil entre la milicia del Frente de Liberación de Washington (WLF) y el culto religioso de los Serafitas.