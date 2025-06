La tercera temporada de ‘The Last of Us’ cambiará de protagonista: un adiós temporal a Bella Ramsey

Era una de las continuaciones más esperadas de la pequeña pantalla y sin embargo, la adaptación de la secuela de Naughty Dog ha sucumbido a ese adagio tan popular de «segundas partes nunca fueron buenas». La continuación, adaptaba el segundo videojuego homónimo de la saga-hasta el momento el último publicado-bajo el reto de representar ese salto temporal en el que debíamos ver a una Ellie más adulta, sumergida en una espiral de oscura venganza. Y sin entrar en las desproporcionadas críticas hacia Bella Ramsey, lo cierto es que su desempeño en este arco de la historia ha estado lejos de ser verosímil, atendiendo a que el despropósito de su guion tampoco le ha ayudado mucho. Ahora gracias a sus creadores Neil Druckmann y Craig Mazin, hemos podido saber lo que el final de la secuela parecía confirmar: la tercera temporada de The Last of Us no estará cambiará de protagonista.

No, Ramsay no ha perdido su papel ni dejaremos de ver a Ellie, pero el seguimiento televisivo del videojuego de PlayStation se centrará a partir de ahora en la figura de Abby (Kaitlyn Dever). Al personaje ya lo hemos conocido y tristemente, su existencia parte de la esencia de ser odiado en un principio por los espectadores. No obstante y al igual que ocurre en el título homónimo de la consola, en la trama se da un momento en el que el jugador asume el rol de la antagonista, contando su perspectiva de la historia. Esto ayuda a conocer, bajo el punto de vista de Abby, el lado más humano de su personaje tras ser la artífice del horrible acto que conmocionó a la audiencia en el segundo episodio. La noticia de este gran cambio de la tercera temporada de The Last of Us, la han procurado los propios Mazin y Druckmann en el Emmy FYC, un evento de HBO donde el equipo de ejecutivos y guionistas de la ficción hablaron de cómo tras ese disparo a modo de cliffhanger había cerrado esta última ronda de episodios.

La tercera temporada de ‘The Last of Us’

Durante el mencionado Emmy FYC, Dever apareció vía conferencia desde Australia mostrándose sorprendida por la noticia, aunque dudamos mucho que no conociese la noticia ya de primera mano por parte de sus showrunner.

La tercera temporada de The Last of Us terminará la historia de un segundo juego cuya historia es bastante extensa. Durante el evento, Druckmann soltó la bomba. Una noticia que ni mucho menos sorprendería a los fans de la dilogía, pero sí al propio creador del videojuego, el cual no esperaba esta confianza tan radical por parte del servicio de streaming:

«No puedo creer que nos dejen estructurar la serie de esta forma. Acabamos de terminar la segunda temporada, y la tercera tendrá como protagonista…alerta spoiler…a Kaitlyn», apuntaba con cierto suspense cómico en una declaración recogida por Collider.

Pero más allá de confirmar la noticia del protagonismo de Abby, las dudas en estos instantes caen sobre la implicación que tendrán Ramsay y Ellie en la tercera temporada de The Last of Us. ¿Restringirá por completo la aparición de la protagonista original o aparecerá brevemente en alguna escena secundaria? Si atendemos a lo visto en el videojuego, al final de la próxima etapa narrativa de la franquicia, Ellie debería recuperar el timón de la historia. Por lo tanto, lo más probable es que la terminemos viendo al final de una siguiente season que se centrará en el punto de vista de Abby durante los tres días que Ellie y Dina pasaron en la ciudad de Denver.

¿Cuándo podremos ver la continuación?

Según una reciente entrevista de Variety a la actriz Isabela Merced, quien interpreta a Dina en la serie, el rodaje del seguimiento de The Last of Us se producirá este mismo 2026. Sin embargo, no existe una confirmación oficial por parte de la productora. El escenario más plausible parece centrarse en un estreno para 2027 dentro de HBO Max.

¿Continuará la serie sin el videojuego?

El cambio de protagonista sugiere igualmente una cuarta temporada conclusiva, devolviendo el liderazgo de la narración a Ellie. Aunque esta deberá ser bastante más corta de lo habitual, pues el resto de la trama del videojuego no parece dar para otros siete episodios de una hora de duración.

Sea como fuere, la realidad es que no existe un The Last of Us 3 y Naugthy Dog no parece tenerlo en mente para su desarrollarlo a corto plazo. ¿Continuará la serie la historia del videojuego sin la referencia de un nuevo título para consolas? Todo pasará por saber si siguientetemporada de The Last of Us logra remontar la pérdida sideral de audiencia de la reciente continuación.