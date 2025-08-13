Puente ratifica sus tuits cachondeándose del incendio en Tarifa: «No voy a dar ni un paso atrás»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha reafirmado este miércoles en sus polémicos tuits sobre el incendio de Tarifa (Cádiz), en los que politizó el fuego para cargar contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «No voy a dar ningún paso atrás», ha remarcado.

El ministro tuvo que recular y borrar unos de sus mensajes, en el que recriminaba a Mañueco veranear en las costas de Cádiz durante los graves incendios forestales en Castilla y León. «Éste le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)», tuiteó.

También criticó a Mañueco previamente cuando éste publicó un mensaje en el que afirmaba estar «centrado» en los incendios. «¿Centrado? Estás un poco al sur», replicó Puente. Anteriormente, cuando el lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comentó el lunes estaba en «contacto permanente» con Mañueco «para conocer la evolución de los incendios» en Castilla y León», Puente frivolizó de nuevo con el asunto: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa». Este mensaje no lo ha borrado.

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Tras esta retahíla de tuits, en los que también se enzarzó con otros miembros del PP, el ministro de Transportes ha defendido este miércoles en una comparecencia en Almería que sus mensajes eran su forma de pedir «responsabilidades» a los barones populares.

«No me he cachondeado de los incendios, no he hecho broma de nada. He expresado indignación a mi manera. Me sale la ironía, el sarcasmo», ha sostenido, añadiendo que «lo normal cuando se está quemando tu tierra es que hagas acto de presencia», en alusión a Mañueco y el presidente andaluz, Juanma Moreno.

«Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, y quien no ha aparecido desde que está quemándose Tarifa. Voy a seguir ejerciendo mi derecho a expresarme libremente y exigirle al PP lo mismo que él exige cuando está en la oposición. Si mis tuits han puesto el dedo en la llaga, bienvenidos sean, pero quédense con lo importante: el patrón de conducta. Los que se ríen de la gente son ellos», ha zanjado.

El PP pide su dimisión

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles la dimisión de Puente, criticando que estamos ante «un Gobierno que premia el insulto, que premia la crispación» y que «a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo» con los incendios, «envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego».

«No merecemos un ministro que se ría del conjunto de los andaluces, de los españoles y que utilice su cargo no para gestionar, sino para insultar y crispar», ha apostillado en declaraciones a los medios en Marbella (Málaga).

«Cuando pensábamos que la dejación de funciones del Gobierno no podía ir a peor, la verdad es que la realidad del sanchismo supera la ficción. No merecemos un ministro tan indigno, que tenga hechas un desastre las infraestructuras ferroviarias, que coger un tren sea hoy una odisea o una lotería. No sabes si lo vas a coger, si no lo vas a coger, si vas a llegar a tu destino o te vas a tener 10 horas tirado en las vías. Si ha venido a Andalucía lo primero que haya hecho es pedir disculpas al conjunto de los andaluces porque ya tuvo que borrar el tuit porque se había pasado. Debe dimitir cuando antes», ha añadido el que fuera portavoz de la Junta de Andalucía durante la primera legislatura de Juanma Moreno.

«En un Gobierno del Partido Popular con Feijóo al frente, el presidente hubiera llamado a cada presidente de las comunidades autónomas y le hubiera dicho ¿Qué necesitas? Con un Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas tienen que buscar la vida para apagar los incendios y el Gobierno dice, el que necesite ayuda, que la pida. Esto pasó en la DANA y ha vuelto a pasar en los incendios», ha recordado Bendodo, que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique por qué «mantiene» a Puente y «por qué le permite lanzar basura e insultos en las redes sociales y reírse del conjunto de los españoles».

«No todo vale en política. No se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente», ha rematado el popular.