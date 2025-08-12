Las desvergonzadas vacaciones de Óscar Puente

Cuando Alberto Núñez Feijóo se despidió de los periodistas tras la última rueda de prensa que dio el 31 de julio, antes de irse de vacaciones, hizo la broma de decirles que «las vacaciones están sobrevaloradas»; a lo que el tuitero a jornada completa y ministro de Transporte cuando le sobra tiempo, Óscar Puente, respondió en un tuit que dice: «No tanto como tú».

Para Óscar Puente las vacaciones son muy importantes, en OKDIARIO lo sabemos muy bien. Aquí publicamos que cuando era alcalde de Valladolid, veraneaba en la urbanización Puente Romano, en plena Milla de Oro de Marbella, uno de los lugares predilectos de la jet set, donde se alojaba en un apartamento cuyo alquiler ronda los 1.000 euros al día en agosto. En 2020, el verano del Covid, lo pillamos en la cubierta de un yate valorado en 2 millones de euros, en la costa norte de Formentera. En OKDIARIO os contamos que ese yate lo pagaba un empresario amigo suyo, al que Puente había adjudicado a dedo un contrato municipal en el ayuntamiento de Valladolid por valor de casi 200.000 euros, por el suministro de material de protección contra el Covid. Y no de vacaciones, sino en plena jornada laboral, también lo descubrimos cuando se iba a jugar al golf, mientras el resto de concejales de su Ayuntamiento trabajaban.

Este año, ya de ministro, Óscar Puente está sabiendo aprovechar sus valoradas vacaciones. Si bien había disfrutado ya en mayo de la baja por la paternidad de su tercer hijo, no ha perdido la oportunidad de ampliar su asueto veraniego. Su agenda oficial no refleja ninguna actividad desde que el pasado 28 de julio fue entrevistado en el programa La hora de La 1, de TVE, y el único lugar donde se ha dejado ver ha sido en un espectáculo pirotécnico que se celebra en Altea (Alicante), provincia de la que procede su actual pareja, Yasmina Gregori.

Entretanto, el caos ferroviario atribuible a su incompetencia como ministro ha continuado degradando nuestros trenes hasta el nivel tercermundista al que nos está llevando. El domingo, los viajeros del tren Alvia que hacían el trayecto Madrid – Cádiz estuvieron cuatro horas parados en mitad de las vías, sin aire acondicionado, a 40º C. Esa misma tarde otros 130 pasajeros fueron desembarcados por avería de su tren en Móra la Nova (Tarragona). Y así todos los días una tragedia similar, mientras el ministro de Transportes sólo se dedica a disfrutar de sus vacaciones mientras insulta a los ciudadanos desde su cuenta de X, antes Twitter.

Hemos dicho que para Óscar Puente las vacaciones son muy importantes, pero hay que matizar esta afirmación, porque son sólo sus propias vacaciones las que resultan vitales para el ministro faltón. A Óscar Puente le parece de lo más normal estar disfrutando de sus vacaciones mientras los trenes que dependen de él enlazan una avería con la siguiente dejando a miles de viajeros tirados. Pero no pierde oportunidad de echar en cara a los demás que hagan lo mismo que él. Igual que hizo con los currículums fake, acosando públicamente a la vicesecretaria del PP, Noelia Núñez, hasta que dimitió por haber maquillado el suyo; y luego se traga sin decir nada la inmensa cantidad de miembros de su partido que, habiendo hecho lo mismo, no dimiten. Ahora le ha dado por hacer bromas de mal gusto con los pavorosos incendios que arrasan Castilla y León, criticando que el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, se encuentren de vacaciones, igual que él.

Es una de las mejores definiciones del sanchismo: Óscar Puente tiene derecho a disfrutar de vacaciones mientras los trenes se averían sin cesar, pero los demás deben suspenderlas por un incendio. Al sanchismo no se le puede criticar haga lo que haga, ya estén todos imputados por corrupción, descubramos que llegaron a donde están gracias a la prostitución, lleven el país a la ruina, obtengan las peores estadísticas de muertes por Covid o provoquen el mayor apagón de la historia. Óscar Puente es el mejor ejemplo de que el sanchismo se ha convertido en el más exacto sinónimo de desvergüenza.