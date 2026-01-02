Flick manda un mensaje a las aficiones antes del derbi: «Hay que apoyar y no ir en contra del otro»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del derbi catalán que mide este sábado 3 de enero al Espanyol y al Barcelona a partir de las 21:00 horas. Un partido que será el primero del 2026 para ambos conjuntos.

«Es un partido muy interesante, han hecho un gran trabajo y debo darle la enhorabuena a Manolo. Es increíble lo que han hecho, llevan cinco victorias seguidas en la liga. Es un rival muy agresivo, pero ejerciendo buena presión, son buenos en la transición cuando recuperan el balón. Deberemos estar atentos y jugar a nuestro mejor nivel», comenzó señalando el entrenador del Barcelona sobre el Espanyol.

«Por supuesto, es normal. La temporada pasada tampoco fue fácil. Este año vienen con confianza, están en una buena posición, el año pasado luchaban por mantenerse. Tenemos que ser cautos, jugar nuestro mejor fútbol, lo hemos estado preparando. Tenemos la calidad suficiente para ganar, creo yo», añadió el técnico alemán.

Sobre Joan García: «No veo ninguna diferencia en él en esta última semana. Será un partido especial, está en un buen estado y tiene la confianza: cree en sus puntos fuertes y calidad. Es el mejor escenario para demostrarlo».

Sobre Lamine Yamal y Dani Olmo: «Ambos están bien y listos. Dani ha jugado hoy el partidillo, está bien y estará de vuelta. Ha dado un paso adelante, se le ha visto bien en el uno contra uno».

«Lo más importante es apoyar a tu equipo, no ir en contra del otro. Esto es lo que más afecta en el sentido positivo. Todos queremos enviar energías positivas a sus jugadores, toca centrarse en su equipo y no en el rival», dijo sobre las aficiones antes del derbi.

«No estamos listos hoy por hoy, pero cuando vemos nuestra defensa, creo que necesitamos a un jugador más. Creo que es algo que hay que hablar, no es fácil conseguir un jugador de este nivel en invierno. Confío en que podremos acometer algo, pero es algo que debería tener sentido», afirmó Flick sobre el mercado de fichajes.

Sobre el regreso de Araujo: «Depende de él. Ahora está bien, quizá no esté bien al 100% físicamente. Es él quien debe decidir lo rápido que va a volver. Ha hablado con el resto de compañeros y todos le están apoyando. Está de vuelta y es un jugador importante para nosotros. Se ha tomado el tiempo que necesitaba y seguirá tomando el tiempo que necesite».

«Lo más importante es que sigamos entrenando tal y como lo hicimos durante las dos últimas semanas: con calidad, intensidad, centrados… Llegando casi al 100% de entrega en cada entrenamiento. De esta manera, podemos seguir desarrollándonos, tenemos mucho potencial. Si hablamos de deseos, es mantener la salud. Hay que seguir pensando en eso porque hemos tenido muchas lesiones, que no haya más», comentó el técnico culé.

«Siempre pienso en positivo. No sé. Tengo la experiencia del último partido y solo esa. Este año puede ser un poco distinto. Todos somos humanos, tenemos que coexistir y el respeto es lo más importante. Espero que todo el mundo se comporte bien», señaló sobre la tensión que se puede vivir en este derbi catalán.