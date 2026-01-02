Lamine Yamal apaga las alarmas y se apunta al derbi contra el Espanyol

Lamine Yamal se ha entrenado con absoluta normalidad este viernes en la previa del derbi catalán que medirá a Espanyol y Barcelona en el primer partido del 2026. La estrella culé no se entrenó en el día 1 de enero por malestar general e hizo saltar las alarmas. Pero ya se ha recuperado y está listo para el derbi de este sábado a las 21:00 en Cornellá.

El Barcelona se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper preparando su primer partido de Liga que se disputará este sábado 3 de enero contra el Espanyol. El cuadro culé ha vuelto al trabajo tras ejercitarse también el pasado 1 de enero. Un entreno en el que Lamine Yamal no estuvo presente.

Pero este viernes, Lamine Yamal ha vuelto al trabajo. Las alarmas se han apagado y el ’10’ culé ya está recuperado. Se ausentó de la primera sesión del año por un malestar general, pero ya está listo y preparado para el derbi catalán. Será titular ante el Espanyol con ganas de volver a liderar a su equipo en un partido importante. El año pasado ya marcó en este mismo partido, un encuentro que hizo campeón de Liga a los de Flick a final de curso.

También se ejercitó junto al grupo un Dani Olmo al que se le espera para entrar en la lista contra el Espanyol. El mediocentro catalán parece ya listo y puede entrar en una convocatoria en la que seguro estará Pedri tras perderse el último partido del año en Villarreal.

No entrenó junto al grupo Roony Bardghji, pero desde el Barcelona señalan que no está descartada para el derbi de este sábado. Araujo también estuvo en el entreno, ya totalmente recuperado. Las únicas bajas fueron las de Gavi y Christensen. Los canteranos Jofre Torrents, Dro y Tommy completaron la sesión.