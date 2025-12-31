2025: el año en que Lamine Yamal acaparó los focos en Barcelona

El 2025 del Barcelona ha sido un gran año, el de la resurrección de la mano de Hansi Flick, pero sobre todo el año en el que Lamine Yamal acaparó todos los focos. Los buenos y los malos. Todos. Fue el año en el que estrenó el ’10’ de Messi en su espalda y levantó tres trofeos con la camiseta azulgrana. Un 2025 en el que Yamal también soñó con ganar su primer Balón de Oro.

El Barcelona cierra en este 31 de diciembre un gran 2025. En este curso, el cuadro culé ha levantado la Supercopa de España, la Liga y la Copa del Rey. Todos venciendo y superando al Real Madrid. También llegó hasta las semifinales de la Champions League después de varios años y estuvo muy cerca de alcanzar la final. Esta primera mitad del curso la cierran los de Flick como campeones de invierno en Liga y con una racha de victorias increíble.

Y es que Hansi Flick resucitó a un Barcelona que en el 2024 cuajó un año muy negativo de la mano de Xavi Hernández y sin títulos. El entrenador alemán ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de este año en el cuadro culé. El otro gran protagonista ha sido Lamine Yamal.

Lamine Yamal acaparó todos los focos en el Barcelona

El 2025 de Lamine Yamal tuvo luces y sombras. Se hizo un hombre cumpliendo 18 años el pasado verano y acaparó todos los focos. Los buenos y los malos. La mayoría de las polémicas llevaron su nombre. Pero también los grandes logros del equipo blaugrana en este año.

El año de Lamine Yamal comenzó levantando la Supercopa de España en una tremenda goleada al Real Madrid en la final (2-5) con un gol suyo y un partidazo marca de la casa. Tenía ganas de hacer grandes cosas y las hizo. Un 2025 en el que casi mete al Barça en la final de la Champions con un partidazo ante el Inter en la ida de semifinales, pero la débil defensa les pasó factura.

La dura eliminación en la Champions también marcó el 2025 de Lamine Yamal. Le dejó muy tocado. Pero consiguió ganar la Liga con gol suyo en el derbi catalán en Cornellá que certificó el título culé y la Copa del Rey en una final apasionante contra el Real Madrid en Sevilla. La temporada la terminó palmando la final de la Liga de Naciones contra Portugal con la camiseta de la selección española. Fue anulado por Nuno Mendes en aquel partido.

Su verano tuvo de todo. Estrenó el ’10’ de Messi con la camiseta del Barcelona y su cumpleaños acaparó todas las portadas. Y no precisamente las deportivas. Su polémica fiesta con enanos y chicas de imagen fue una mancha en su gran 2025 a nivel deportivo. Se le relacionó con varias chicas durante un verano muy movido en el que también estuvo en Brasil junto a Neymar.

También ha sido un 2025 en el que Lamine Yamal, ya con 18 años, firmó su renovación hasta 2031 para empezar a percibir como una verdadera estrella. Y eso es lo que es a día de hoy. La gran estrella del Barcelona. Un año en el que soñó con ganar el Balón de Oro, pero se quedó a las puertas.

Su 2025 ha terminado con una lesión de pubalgia que le mermó durante meses y una polémica con la selección española que abrió una guerra entre el Barcelona y España con el Mundial en el horizonte. Perdió el primer Clásico de la temporada en un partido muy caliente que terminó en tangana sobre el césped del Bernabéu por culpa de sus palabras previas al partido faltando el respeto al Real Madrid.