El cómico momento Lamine Yamal en los Globe Soccer Awards: «En mi casa manda mi madre, ya está»

Lamine Yamal cerró el año con otro fracaso en los Globe Soccer Awards. Ousmane Dembélé le arrebató otro premio del ‘mejor jugador del mundo’ y tuvo que conformarse con otros premios en Dubái como el ‘mejor jugador sub-23’, ‘mejor delantero’ y el trofeo ‘Maradona’. Un reconocimiento que le hizo tener que subir al escenario para dar un discurso sobre la importancia de marcar su propio camino sin compararse con leyendas como Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

«El año pasado era un niño que acababa de llegar y ahora tengo más la presión de ser un jugador importante en mi club, en la selección. Gracias a Dios ha salido bien», comenzó Lamine. El atacante azulgrana en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana y fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: «Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos», respondió antes de pedir que le tradujeran la pregunta que previamente le habían hecho en inglés: «Traduce por si acaso», dijo sonriendo.

Y, cuando le preguntaron sobre «qué debían saber de él», Lamine siguió con el humor: «Que en mi casa manda mi madre, ya está», dijo ante la mirada atenta de Cristiano Ronaldo. Asimismo, señaló que en su casa solo «manda» su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. «Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más», finalizó Lamine Yamal en el hotel de Dubái. Otra gala en la que se quedó con el sabor amargo de no llevarse los focos después de que Dembélé le ganase la partida por tercera vez consecutiva. Aun así, la estrella del FC Barcelona tiene la mente puesta en 2026 para que no vuelva a vivir situaciones así.