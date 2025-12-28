Dembélé le quita también a Lamine Yamal el premio a mejor jugador de los ‘Globe Soccer Awards’

Los Globe Soccer Awards 2025 han coronado en su decimosexta edición a Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo. Los premios, entregados en Dubái, han vuelto a reconocer el gran año del futbolista francés, tras la consecución de la Champions League, el Balón de Oro y el The Best. De esta forma, el del PSG vuelve a dejar a Lamine Yamal sin premio, puesto que el jugador del Barcelona era otro de los nominados, junto a Raphinha, Kylian Mbappé y Vitinha.

No ha habido discusión, como tampoco la hubo con el Balón de Oro ni con el The Best. Estaba claro que Dembélé iba a ser reconocido de nuevo como el mejor de este 2025, al ser la estrella de un PSG campeón de todo, menos del Mundial de Clubes, donde cayeron contra el Chelsea en la final.

De esta forma, Lamine Yamal se queda sin un reconocimiento a su buena temporada, en la que, por otro lado, se consolidó como uno de los mejores del mundo. Tras ganar en 2024 la Eurocopa con España, el futbolista del Barça tomó las riendas del equipo de Flick junto a Raphinha, llevando al equipo a semis de la Champions y ganando Liga, Copa y Supercopa.

Aunque, como era de esperar, esos méritos estaban por debajo de los de un Dembélé que ganó con el PSG la Ligue 1, la Copa de Francia, la primera Champions League en la historia del club y que, en la presente temporada, se ha llevado también la Supercopa de Europa y la Intercontinental.

Lo que sí ha ganado Yamal, de manera sorprendente, ha sido el premio al mejor delantero del año, mientras que el mejor centrocampista ha sido Vitinha. El jugador del Barça ha sido elegido en esta ocasión por delante de Dembélé, según el jurado formado por Iker Casillas, Abidal, Francesco Totti, Ferran Soriano e Ian Rush. Pese a ello, en la votación más importante de la noche el joven futbolista se ha quedado sin premio.

Dembélé y Aitana, triunfadores en los Globe Soccer Awards

La gala ha vuelto a elegir a los mejores jugadores del mundo en Dubái. En el capítulo femenino, una vez más, la ganadora ha sido Aitana Bonmatí. Después de coronarse con su tercer Balón de Oro consecutivo, la internacional española vuelve a recibir otro reconocimiento, pese a que perdió las finales de la Champions y de la Eurocopa. Sin embargo, no hay dudas: sigue siendo la mejor del mundo.