Kylian Mbappé entra en el mejor once del mundo

Kylian Mbappé ha sido elegido entre los futbolistas que han entrado dentro del mejor once del mundo según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol). Pocos días después de conocer que Luis de la Fuente había sido seleccionado en la categoría de entrenador, el delantero del Real Madrid sigue acaparando el foco mediático en el Santiago Bernabéu.

Y es que el francés ha sido el único elegido en Chamartín. Ni rastro de otras estrellas como Courtois, Bellingham o Vinicius. Una alineación donde han predominado jugadores del PSG por la conquista de la Champions como Donnaruma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Dembélé. También se han colado otros como Lamine Yamal, Pedri, Harry Kane y Erling Haaland.

Kylian Mbappé se ha convertido en el líder del Real Madrid. A pesar de no haber ganado ningún título este año, el galo ha estado a la altura en lo que se refiere a goles. Sostuvo al equipo en la faceta goleadora y eso le permitió ganar la Bota de Oro e igualar el récord de 59 goles que hizo Cristiano Ronaldo en un año natural. Aun así, su obsesión sigue siendo ganar la Champions que tantas veces se le escapó en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, en el mejor once sub-20 sí ha tenido más suerte el club blanco con Arda Güler, Dean Huijsen y Franco Mastantuono presentes junto con otras perlas muy prometedoras como Estevao, Desiré Doué, Zaire-Emery y Pau Cubarsí, entre otros. Unos premios que se otorgan en base a datos estadísticos y opiniones de expertos para elegir aquellos que más han destacado en los últimos doce meses. A pesar de que el conjunto blanco no haya tenido fortuna, algunas de sus estrellas sí han tenido reconocimiento por el esfuerzo que han realizado para seguir estando entre los mejores del mundo.