Alarma Courtois: pasará pruebas el jueves y el derbi se complica

La presencia de Thibaut Courtois en el derbi que enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu está en el aire, por no decir que está casi imposible. El belga sufrió una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha en el calentamiento del encuentro que enfrentó a los blancos contra el Manchester City en el Etihad. Pudo jugar la primera mitad, pero tras sentir molestias se decidió que fuese sustituido en el descanso, dejando su lugar bajo los palos a Lunin.

Courtois llegó junto al resto de la expedición madridista a la capital de España en la madrugada del miércoles. Se ha decidido que hoy descanse en su hogar, mientras que este jueves pasará pruebas médicas para comprobar cómo está el abductor. La lesión no parece grave, pero sí lo suficientemente complicada para impedirle estar ante el Atlético de Madrid.

Lo que es una realidad es que desde el vestuario del Real Madrid tienen claro que no asumirán el más mínimo riesgo con Courtois. Si, como se espera, no puede jugar contra el Atlético de Madrid, el portero de los blancos será Lunin, que hizo una grandísima segunda parte contra el Manchester City en el Etihad, demostrando una vez más su valía como guardameta.

«Courtois tenía unas molestias y quería seguir, pero no era necesario correr ningún tipo de riesgo porque en cuatro días tenemos otra final: un derbi importantísimo y un partido de muchísima dificultad. La suerte es tener también a un portero como Lunin, que ha estado francamente bien en la segunda parte y ha sido un seguro. Desde aquí quiero felicitarle porque no es fácil lo que hace cada vez que tiene la oportunidad de defender la portería del Real Madrid», aseguró Arbeloa tras el encuentro contra los de Guardiola.