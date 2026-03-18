Así fueron los golazos de Jacobo y Roberto que meten al Real Madrid en la Final Four de la Youth League

El Real Madrid Juvenil alcanzó la Final Four de la UEFA Youth League tras superar al Sporting Club de Portugal por 2-1 en el Alfredo di Stéfano gracias a los dos golazos de Jacobo Ortega y Roberto Martín en la segunda parte remontando el gol inicial del conjunto portugués.

Dos golazos de Jacobo y Roberto clasificaron al Real Madrid a la Final Four de la Youth League seis años después. Desde el año 2020 no pisaban los blancos esta ronda. Fue el primer y único entorchado del equipo con Raúl González Blanco en el banquillo.

Empezó marcando el Sporting de Portugal tras aprovechar un mal pase de Mario Rivas hacia su portero. El conjunto portugués se marchó al descanso tras un primer tiempo igualado en ocasiones para ambos conjuntos.

Ya en la segunda mitad, el Real Madrid tardó muy poco en empatar el partido. Carlos Díez se inventó un pase filtrado por dentro que fue una auténtica genialidad. Lo remató Jacobo Ortega con un recurso de delantero bestial. Metió el cuerpo, metió su bota derecha y marcó un golazo de nueve puro. 1-1.

51′ GOAAAAAAAAL JACOBO ORTEGA!! Assist by Carlos Díez. Juvenil A 1-1 Sporting CP! pic.twitter.com/a6jaVIZ3zv — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 18, 2026

Tardó solamente 12 minutos el Real Madrid en darle la vuelta al partido ante el Sporting Club de Portugal. Otra vez Carlos Díez se vistió de asistente con un pase horizontal en la frontal que remató de primeras Roberto Martín con otro golazo en un golpeo lleno de calidad. Los blancos remontaron el partido ante el cuadro portugués y supieron aguantar en el tramo final. Jugarán la Final Four en Suiza con la semifinal el 17 de abril contra el PSG y la hipotética final el lunes 20 del mismo mes.