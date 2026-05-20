Ceballos felicita al Arsenal tras ganar la Premier: «Enhorabuena, familia»

Dani Ceballos se ha acordado del Arsenal después de que los ingleses conquistaran la Premier League. El centrocampista jugó dos años cedido en el club inglés y felicitó en redes sociales al conjunto de Mikel Arteta después de la gesta histórica de los gunners en la recta final de su etapa en el Real Madrid. Un mensaje que pone en el foco el cariño que tiene el andaluz por una de sus mejores etapas como futbolista profesional.

«Enhorabuena al Arsenal, a los jugadores y a los aficionados por ganar el título de liga. Especialmente a Mikel Arteta. Siempre creíste en el club y trabajaste más duro que nadie para lograr esto. Te lo mereces, jefe. Enhorabuena, familia», escribió Ceballos en su perfil de Instagram con una foto de Arteta abrazándole después de un partido.

Ceballos se marchó cedido en verano de 2019 y regresó en 2021, donde nunca llegó a tener el mismo protagonismo que tuvo en el Arsenal. Con Arteta encontró su mejor nivel, pero en Santiago Bernabéu fue una sombra. En la que será su última temporada en el Real Madrid, el mediocampista no juega desde finales de febrero. Dani se lesionó del sóleo de su pierna derecha y desde entonces se ha quedado en el banquillo o fuera de convocatorias.

El futbolista terminará contrato, no renovará y buscará un nuevo equipo este verano a sus 29 años. Ceballos ha lanzado varios mensajes desde redes mostrando su tristeza ante la falta de minutos, especialmente con un Álvaro Arbeloa que no contó con él. La posibilidad de regresar al Betis se antoja complicada por su elevado salario, pero el hecho de que los verdiblancos jueguen Champions el próximo curso supone un buen aliciente para Ceballos. El sábado será el último partido ante el Athletic y será el fin de una etapa que pasó discreta para un Ceballos que recuerda con cariño su vida en Londres.