Ceballos se rompe y estará siete semanas de baja con el Real Madrid

Dani Ceballos ha confirmado las alarmas en el Real Madrid. El centrocampista sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y estará de baja siete semanas, lo que le deja fuera como mínimo hasta mediados del próximo mes de abril. Un varapalo para el futbolista, que acorta sus últimos partidos con la camiseta blanca en la que será su última temporada en Chamartín.

Desde hace semanas el futuro de Ceballos está escrito. El de Utrera no seguirá la próxima temporada como jugador del equipo blanco, a pesar de que le resta un año de contrato. Tanto la entidad madridista como el jugador han entendido que ha llegado el momento de separar sus caminos tras varios años en los que, mercado tras mercado, ha habido diferentes culebrones donde la entidad blanca siempre le ha dado vía libre para cambiar de aires.

Ya, el pasado verano, Ceballos tuvo opciones sobre la mesa para salir del Real Madrid. Una que cabreó especialmente fue el hecho de que rechazase la del Olympique de Marsella. Se sentó a negociar con los franceses y, cuando todo indicaba que llegaría la firma definitiva, el andaluz se echó para atrás. El último día de mercado también pudo haber fichado por el Fulham, pero el jugador se negó a una salida ‘in extremis’. Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa ha tenido el protagonismo que esperaba.

Apenas siete titularidades sumaba este curso y en su última aparición fue culpable del gol de la derrota en el Sadar, de la que tuvo que pedir perdón a la afición tras costarle dos puntos al Real Madrid y la posibilidad de perder el liderato: «Asumo mi responsabilidad», escribió junto con emoticonos disculpándose.

Parte médico de Ceballos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 22, 2026