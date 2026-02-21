Un error de Ceballos condena a un pobre Real Madrid

El Real Madrid cayó en El Sadar de manera característica. En el último minuto, con todo en juego, Osasuna logró el gol que les dio la victoria en tiempo de descuento, tras un error de Dani Ceballos, un error de esos que terminan condenando a un equipo. En este caso, a su equipo. Los blancos no estuvieron bien en Pamplona, pero cuando intentaron buscar la victoria o, al menos, un empate, el utrerano falló y, también hay que decirlo, Raúl García definió con maestría.

Por otro lado, es necesario hablar de las decisiones de Arbeloa. En este mes y medio como entrenador del Real Madrid ha tenido aciertos, muchos, pero la gestión de los cambios en El Sadar no fue la más acertada o, por lo menos, no fue la correcta para su equipo, visto lo que ocurrió.

Carvajal y Alaba lo salvaron

Fueron las novedades en la alineación del Real Madrid en El Sadar y ambos estuvieron correctos. Carvajal solo sufrió cuando Víctor Muñoz atacó su espalda en los 65 minutos que estuvo sobre el césped, mientras que Alaba estuvo perfectamente colocado, evitando acciones de peligro cuando Osasuna llevaba el peso del partido.

Hay que recordar que Carvajal no era titular con el Real Madrid desde el pasado 27 de septiembre, cuando jugó de inicio en el derbi que los madridistas perdieron 5-2 contra el Atlético de Madrid. Por otro lado, Alaba no formaba de inicio desde el 19 de octubre, cuando jugó 45 minutos ante el Getafe en el Coliseum. En ese partido, tuvo que ser sustituido por lesión al descanso.

Una primera mitad para reflexionar

El Real Madrid jugó realmente mal en la primera mitad, donde lo mejor para los blancos fue el resultado. Los de Arbeloa solo se fueron al descanso perdiendo 1-0, pero, por cómo habían transcurrido los primeros 45 minutos, el marcador podría haber sido mucho peor. Los navarros tuvieron ocasiones claras para hacer más daño a los madridistas. Courtois realizó una gran parada para evitar un gol y otro remate de Budimir se estrelló en el poste.

Mientras tanto, el ataque del Real Madrid brilló por su ausencia. Solo una buena jugada de Alaba y un disparo lejano de Mbappé inquietaron la portería de Sergio Herrera. Los blancos se mostraron lentos y espesos a la hora de combinar y generar peligro, lo que facilitó la labor defensiva de un Osasuna serio y muy bien plantado.

Mala fortuna para Courtois

Fue mala suerte, pero también fue penalti. Courtois pisó a Budimir en la acción que terminó con el primer gol de Osasuna. El portero belga tocó al delantero croata del conjunto navarro y, aunque Alejandro Quintero González interpretó inicialmente que se trataba de una simulación y amonestó al atacante, después de revisar la jugada en el VAR, comprobó que se trataba de una infracción del belga.

Las notas del Real Madrid