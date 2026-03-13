Horario del Real Madrid – Elche: a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido de Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Elche de la Liga El Real Madrid - Elche des de la jornada 28 de la Liga y se disputará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid llega con la moral por las nubes tras la goleada ante el Manchester City en la Champions League

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tras la contundente victoria intersemanal frente al Manchester City y ahora tendrá que volverse a centrar en la Liga para superar al Elche y tratar de recortarle puntos al Barcelona. El club blanco podría presentar rotaciones sobre el terreno de juego de cara al encuentro del próximo martes ante los de Pep Guardiola, donde se jugarán el pase a cuartos de la Champions League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque de la jornada 28.

Horario del Real Madrid – Elche: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe la visita del Elche en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 28 de la Liga. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa espera poder demostrar la imagen que dio ante el Manchester City hace unos días en la Champions League, choque que ganaron en Chamartín por 3-0. Los madridistas tienen que salir a asegurar los tres puntos ante los ilicitanos, pero es innegable que mirarán de reojo al duelo del próximo martes en Inglaterra, donde esperan el regreso de Kylian Mbappé.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Elche

La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 14 de marzo. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este apasionante duelo entre los merengues y los ilicitanos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que transcurra con total normalidad en la previa de este choque en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el feudo madridista.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Elche en directo por TV online y en vivo

Los dos medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se disputan cada fin de semana fueron Movistar+ y Dazn. Este Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Este canal forma parte de este operador de pago y es por ello que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu, lo que significa que no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los seguidores del conjunto madridista, del cuadro ilicitano y los seguidores del campeonato español en general van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Elche de la jornada 28 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo de la jornada 28 de la Liga. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Elche y una vez suene el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Concha Espina.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Elche

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 28 de la Liga van a tener la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Cope narrarán el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu en este Real Madrid – Elche.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Elche

El Santiago Bernabéu, que está en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se va a disputar este Real Madrid – Elche de la jornada 28 de la Liga. El estadio madridista se inauguró en 1947 y tiene ahora mismo aforo para algo más de 80.000 espectadores, esperándose un lleno este sábado. Tras la reforma este recinto deportivo se ha convertido en uno de los más importantes del planeta y es el gran candidato para acoger la final del Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que dirija este partido Real Madrid – Elche que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que sobre él recae la responsabilidad de analizar todas las acciones dudosas para, en caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.