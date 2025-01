Todo sobre Pep Guardiola: su edad, mujer e hijos, de dónde es, equipos y cuánto cobra

Pep Guardiola se ha convertido en una de las grandes referencias en el mundo del fútbol. El catalán posee un elevado número de cualidades que lo han llevado al éxito en el ‘deporte rey’, conquistando un total de 32 títulos a lo largo de su larga trayectoria como profesional en los banquillos. La motivación, la disciplina, el trabajo, la comunicación, la toma de decisiones o la creatividad, entre otras, han sido algunas de sus ‘recetas’ para llegar a la gloria futbolística con numerosos títulos en equipos como el FC Barcelona, Bayern Múnich o Manchester City.

Cuántos años tiene Pep Guardiola

A sus 53 años, Pep Guardiola cumplirá su novena temporada en el Manchester City, club donde ha conseguido alzar la Premier League hasta en seis ocasiones desde su llegada al equipo ‘citizen’ en el verano del 2016. A pesar estar viviendo actualmente un duro arranque de campaña 2024-2025, se ha convertido en uno de los entrenadores más queridos en la historia del City, y los aficionados se lo hacen saber con cánticos de apoyo «Di que me quieres, todo el tiempo. Di que me necesitas, siempre serás mío. Porque tenemos a Guardiola, tenemos a Guardiola. Me alegro mucho de que seas nuestro», cantaba la grada tras la finalización del Leicester-Manchester City.

PEP GUARDIOLA 💬 «De 500 partidos, los últimos 13 no han sido buenos. También tendríamos que fijarnos en los otros 470-480-490 partidos». pic.twitter.com/EoAH55M9NY — Manchester City (@ManCityES) December 30, 2024

La familia de Guardiola: sus hijos y la separación de su pareja

Guardiola, además de vivir uno de sus peores momentos futbolísticos, también está pasando una mala racha en lo personal. En las últimas horas se ha podido conocer que se ha separado de su mujer, Cristina Serra, después de 30 años de relación estable, y donde tuvieron 3 hijos en común. Ambos protagonistas se conocieron cuando «él tenía 23 y ella 20», pero, en los últimos años, «llevaban una vida’living apart together», haciendo referencia a una expresión inglesa que se utiliza para parejas que lo comparten todo menos el techo bajo el que viven. Esta situación podría haber llevado a Guardiola y a Serra a tomar la decisión de separarse.

De dónde es Pep Guardiola y dónde vive

Pep Guardiola nació el 18 de enero del 1971 en Sampedor, Barcelona. Desde muy temprana edad, el catalán mostró sus grandes dotes futbolísticas y, en 1984, apareció el Barça para fichar a un joven Pep procedente del Gimnàstic de Manresa. A partir de ahí, Guardiola se convirtió en uno de los grandes referentes del club blaugrana: pasó gran parte de su carrera como jugador en el Camp Nou y dio sus primeros pasos como entrenador en el seno azulgrana, convirtiéndose en el único técnico en la historia del Barça en lograr el ‘Sextete’.

Cuánto cobra Guardiola en el Manchester City: sueldo y contrato

El técnico de Manchester City, en esta campaña 2024-2025, sumará su novena temporada consecutiva en el banquillo del Etihad Stadium. El de Sampedor, además, firmó su renovación durante el pasado mes de noviembre, vinculándolo a la plantilla ‘citizen’ hasta el verano del 2027. Actualmente, está colocado en la cúspide como entrenador que más salario cobra en el mundo del fútbol, con 22,4 millones de euros anuales, por delante de técnicos de la talla de Steven Gerrard (Al-Ettifaq – 17,7 millones); Diego Pablo Simeone (Atlético-13 millones) o Carlo Ancelotti (Real Madrid-11 millones).

🫶 Hoy hace 11 años que Pep Guardiola dirigió su último partido como técnico del Barça en el Spotify Camp Nou pic.twitter.com/obRewTAarR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 5, 2023

Todos sus equipos como jugador y entrenador

Jugador

Manresa Base (hasta 1984)

Categorías inferiores del Barça (del 1984 al 1991)

FC Barcelona (1991-2001)

Brescia (2002-2003, 2003-2004)

Roma (2001-2002)

Al-Ahli SC (2005-2006)

Dorados Sinaloa (2006-2007)

Entrenador