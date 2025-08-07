Ni vinagre ni amoniaco: el sencillo truco para abrillantar los azulejos de la cocina en menos de 15 minutos

Durante todo el año mantener la cocina limpia es una de las grandes preocupaciones, pero en verano es todavía más importante evitar los malos olores y la suciedad para que no aparezcan bichos. Uno de los puntos más conflictivos son los azulejos, pero hay un truco para dejarlos impolutos.

A veces creemos que el azulejo de la cocina es capaz de resistirlo todo. Aun así, pueden acumular grasa y suciedad que no se va del todo con agua y jabón. Muchos españoles cuando ven que nada funciona echan mano del vinagre y del amoniaco, pero en este caso no es lo más efectivo.

El truco de limpieza que mejor funciona en estas circunstancias consiste en una mezcla de limón y bicarbonato de sodio. No sólo va a desprender la suciedad incrustada, sino que también abrillantará los azulejos en menos de un cuarto de hora.

El mejor truco casero para que los azulejos de la cocina queden perfectos

Para preparar esta mezcla mágica sólo necesitas exprimir un par de limones hasta obtener medio vaso de jugo. Viértelo en un bol. A continuación, añade cucharadas de bicarbonato de sodio hasta que el mejunje se convierta en una pasta espesa.

El objetivo es que este truco provoque un efecto efervescente al entrar en contacto con azulejo. No te asustes al ver que empieza a ocurrir este proceso; es normal.

Aplica la pasta resultante en los azulejos usando una bayeta de microfibra o un estropajo suave. Si hay juntas especialmente sucias insiste en ellas. Puedes usar un cepillo de dientes.

Antes de retirar la pasta debes dejar que actúe durante aproximadamente 15 minutos. En ese tiempo el ácido del limón penetrará en la grasa del azulejo y la descompondrá.

Por su parte, el bicarbonato actúa como un abrasivo suave. A diferencia de algunos productos químicos, no daña la cerámica, pero sí ayuda a retirar la suciedad.

El último paso que debes seguir es frotar con el mismo estropajo o con una esponja limpia aclarándolo en agua tibia. Sécalo con un paño seco para conseguir ese efecto brillo que tanto perseguimos.

¿Por qué el truco del limón y el bicarbonato es tan efectivo para limpiar azulejos?

Existe una explicación científica de por qué este truco casero es tan efectivo para limpiar azulejos. El limón es un desengrasante natural y la acidez ayuda a eliminar residuos, manchas secas y disolver la grasa. Además, deja un aroma fresco perfecto.

Por el lado del bicarbonato, va a se fundamental para neutralizar olores y al combinarlo con el limón vas a potenciar sus características sin apoyarte en productos industriales.

Lo mejor de este truco, y fundamental en la cocina, es que no deja residuos tóxicos, no irrita la piel como ocurre con el amoniaco y no necesita aclarados agresivos.

Lugares donde puedes emplear el truco del bicarbonato y el limón

Uno de los aspectos que diferencia a este remedio casero de otros trucos de limpieza es que puedes aplicarlo en otras partes de la cocina y de la casa, y será igualmente efectivo. Por ejemplo, en la campana extractora o en el interior del microondas.

En general, puedes usarlo en cualquier superficie de cerámica o en las baldosas de los baños. Pero donde más vas a notar sus beneficios es en las juntas ennegrecidas.