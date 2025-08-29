Chutazo de ilusión de Fernando Alonso en Holanda: segundo… ¡a 87 milésimas de Norris!

Lo de Aston Martin va en serio. Si la lógica y la trayectoria invitaban a pensar que lo ocurrido antes del parón en el Hungaroring fue un simple espejismo, en Zandvoort se ha confirmado que el equipo británico está entre los mejores cuando llega a un circuito corto y de muchas curvas. Eso le favorece y tanto Fernando Alonso como Lance Stroll pudieron demostrarlo en la pista. Lo hicieron en conjunto en los Libres 1 del Gran Premio de Holanda, acabando tercero y cuarto, y en solitario el piloto español en los 2, marcando el segundo mejor tiempo de la sesión, sólo 87 milésimas más lento que el de Lando Norris.

Un auténtico chute de ilusión para la afición española cuando quedan 10 carreras del Mundial de Fórmula 1 2025 y también para Aston Martin de cara al resto del fin de semana. No todo fueron luces, también hubo sombras con el fortísimo accidente de Lando Norris a los 15 minutos del inicio de los segundos entrenamientos y ahora los mecánicos tendrán que trabajar a contrarreloj para reparar el monoplaza del canadiense a tiempo para la clasificación del sábado (15:00 horas).

Mala sesión para Carlos Sainz tras su octavo puesto de la mañana, aunque muy marcada por los múltiples incidentes. El primero, y el más gordo, fue el mencionado de Stroll, pero en la reanudación Isack Hadjar se quedó parado con el Racing Bulls y su compañero en el equipo Williams, Alex Albon, estrelló el morro de su coche contra las protecciones, retirándose también de la sesión como el canadiense y el francés. También hubo un trompo de Lewis Hamilton, pero en su caso consiguió salvar el Ferrari.

Son unos entrenamientos, no es fuego real, los puntos se reparten el domingo… pónganle el tópico que quieran, pero este viernes Alonso disparó ráfagas de ilusión y viendo los resultados la pole y el podio son posibles. En Canadá prometió quedar, al menos, una vez en el top 3 en Zandvoort o antes, y de momento parece que va derechito a por ello.

Resultados de los Libres 2 con Alonso segundo