Susto tremendo de Stroll: fortísimo accidente en los Libres 2 del GP de Holanda

Tremendo susto al inicio de los Libres 2 del Gran Premio de Holanda. El protagonista, Lance Stroll, uno de los nombres destacados del día tras firmar el tercer mejor tiempo, sólo por debajo de los McLaren, en la primera práctica, pero también por su fortísimo accidente a los 15 minutos de la segunda. El piloto canadiense perdió el control de su monoplaza y se estrelló con una de las protecciones del circuito de Zandvoort, dejando muy dañada la parte derecha del coche.

Stroll había culminado un magnífico arranque del fin de semana, al igual que su compañero, Fernando Alonso, siendo tercero y cuarto en los Libres 1. Pero las cosas se le torcieron a la tarde cuando destrozó su coche tras perder el control. Ahora a Aston Martin le toca ponerse manos a la obra en las reparaciones del vehículo para tenerlo listo al 100% de cara a este sábado con los terceros entrenamientos y la clasificación.

¡BANDERA ROJA! ¡BESTIAL ACCIDENTE DE STROLL! 💥 Todo el motor de DAZN con F1, MotoGP y mucho más desde 9,99€ al mes 🤩#DutchDAZNF1 🇳🇱🔗 https://t.co/w5uNyPe9Lp pic.twitter.com/fIC27dYuyH — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2025

El susto fue grande, además de por el golpetazo, porque Stroll venía de una lesión de muñeca que arrastraba desde Montmeló y que le impidió formar parte de la carrera del GP de España. Se recuperó en tiempo récord para Canadá y desde entonces no había tenido ningún percance, de hecho acabó séptimo en Gran Bretaña y séptimo en Hungría, pero este viernes ha dado un paso atrás al no contener su Aston Martin en la desafiante curva peraltada de Zandvoort.

Stroll vuelve a las andadas

El Mundial de Fórmula 1 2025 sigue atizando al canadiense, aunque por destellos de suerte y aciertos desde el muro de Aston Martin está duodécimo clasificado en igualdad de puntos con Alonso (26). La sesión se detuvo durante unos minutos y en la reanudación, un incidente del Racing Bulls de Isack Hadjar, que se quedó parado, volvió a detenerla. Y ocurrió una tercera vez, con Alex Albon. Sí, el compañero de equipo del otro español, Carlos Sainz, se retiraba por accidente. El suyo fue más leve, pero obligó a Williams a cambiar todo el morro delantero.