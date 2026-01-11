Cuando se trata y analizar el tema del comercio entre España y Venezuela, el petróleo suele ser el principal elemento a tener en cuenta. Sin embargo, si se revisan los datos del Ministerio de Economía, se ven otros productos que también son llamativos. Por ejemplo, la economía española importa del país sudamericano toneladas de langostas y langostinos, siendo este el segundo producto más cuantioso de todos los que se compran allí.

En concreto, de enero a octubre del año pasado, España compró 3,6 toneladas de este tipo de marisco a Venezuela por un total de 15,7 millones de euros. En esas partidas se encuentra, en menor medida, alrededor de 2.600 kilos de langostas y, principalmente, «langostinos del género penaeus».

Este grupo incluye algunas de las especies de langostino más consumidas en el mundo y es una de las especies muy relevantes desde el punto de vista comercial, tanto por pesca extractiva como por acuicultura. Entre las más conocidas están el langostino blanco del Pacífico, el langostino tigre gigante y el langostino común del Mediterráneo. Se caracterizan por su cuerpo alargado, su sabor suave y su textura firme, cualidades que los hacen muy apreciados en la cocina.

Los langostinos penaeus se capturan o se crían principalmente en países de zonas tropicales y subtropicales. En Asia destacan China, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Bangladesh, que concentran gran parte de la producción mundial, sobre todo mediante acuicultura.

En América, los principales países productores son Ecuador, México, Brasil y Honduras, con un peso muy relevante del langostino blanco del Pacífico. En África sobresalen países como Madagascar, Mozambique y Senegal, mientras que en Europa la captura es más limitada y se concentra en el Mediterráneo y el Atlántico oriental, especialmente en España, Italia y Grecia, donde se pesca el langostino común.

En el mercado europeo y español, cuando se habla de langostinos penaeus, lo más habitual es que procedan de acuicultura asiática o hispanoamericana, aunque también pueden ser de captura salvaje en determinadas zonas.

Importaciones de España a Venezuela

En los diez primeros meses del año, España ha importado numerosos bienes de Venezuela, aunque su montante es mucho menor que lo que el petróleo que se adquiere. Por ejemplo, la economía española le ha comprado cacao por valor de casi 2 millones de euros, producto que, además, ha sufrido una crisis importante a nivel mundial.

Además, también se han importado más de 1,2 millones de productos relacionados con la madera, más de 6 millones de euros en manufacturas derivadas del hierro y más de 2 millones en aluminio, entre otros bienes con un importe mucho más inferior.

Por tanto, España no sólo adquiere petróleo de Venezuela, sino que el comercio entre ambos países es mucho más rico. Así, una inestabilidad en el país caribeño afectaría a muchos más sectores que al energético (aunque en menor medida). Por ello, todo el país mira con preocupación lo que está sucediendo tras la caída del narcodictador Nicolás Maduro gracias a la intervención de Estados Unidos.