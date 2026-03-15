El número de pasajeros transportados por Ryanair en 2025 en España aumentó un 4,28% en comparación con 2024, alcanzando los 68,1 millones de pasajeros, pese al recorte de rutas ejecutado por la compañía en represalia a las tarifas aeroportuarias de Aena, consideradas «abusivas» por el operador irlandés.

Así se desprende de los datos de las estadísticas de Aena del pasado año, donde la ‘low cost’ vuelve a liderar la lista de las compañías que más pasajeros movieron durante todo el ejercicio.

Le siguen a Ryanair en el ranking Vueling que, con 49,56 millones de pasajeros, creció un 2,6% en 2025; e Iberia, que trasladó a 22,37 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles durante 2025, con un ligero aumento con respecto a 2024.

Continúan Air Europa, con 17,9 millones (+2,2%); Iberia Express, que registró 11,7 millones de pasajeros y es la única compañía de entre las diez primeras que tuvo menos pasajeros en España que el año anterior, con un descenso del 12%; y Jet2.com, con 10,3 millones de pasajeros y un crecimiento del 4%.

Los aeropuertos españoles de Aena vieron pasar por sus instalaciones a 321,6 millones de pasajeros en 2025, un récord para la compañía tras un incremento del 3,9% respecto al año anterior, con 2,69 millones de aeronaves.