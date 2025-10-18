La aerolínea irlandesa Ryanair ha conseguido que el Tribunal Supremo acepte dos recursos de casación sobre la subida de tarifas por parte de Aena. Así, la compañía eleva a la máxima estancia judicial de España su lucha contra la empresa pública, la cual le ha llevado a presionar con el cierre de bases en el país y la reducción de vuelos. En ambos casos, la empresa intenta revocar la subida de las tasas en 2022.

Así, el Supremo ha aceptado dos recursos, uno de ellos contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo título era «conflictos acumulados presentados por IATA y Ryanair contra el acuerdo (…) por el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2022». Otro, contra otra resolución de la CNMC con el título «supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por Aena en el ejercicio 2022».

En un principio, Ryanair había recurrido ante la Audiencia Nacional estas tarifas. Sin embargo, este tribunal desestimó «recurso de contencioso-administrativo» e interpuso una «condena al pago de las costas a la parte actora», es decir, a la aerolínea irlandesa.

Sin embargo, la compañía no tiró la toalla y recurrió al Tribunal Supremo, el cual ha admitido «a trámite el recurso de casación». Ryanair alegó que los hechos vulneraban «el Derecho de la Unión Europea», dado que una disposición «se tramitó y elaboró sin ninguna intervención ni participación ni de los usuarios afectados ni de la CNMC».

Según la empresa, Competencia «hubiera atendido a los principios y mandato del legislador comunitario de transparencia, consultas, consulta pública e intervención de autoridad independiente en lo que ha de corresponder con un marco legal común de las tarifas aeroportuarias».

Ryanair contra Aena

En ese sentido, la aerolínea asegura que «la pandemia Covid-19, por más costes sociales y económicos que supusiera, no provocó ninguna suspensión del Derecho de la Unión Europea ni habilitó a los Estados Miembros a establecer excepciones al marco regulador común de las tarifas aeroportuarias, y menos aún para privilegiar a los gestores aeroportuarios».

Ryanair también alegó «que en el proceso de tramitación de las tarifas de 2022 no se produjeron las consultas y transparencia de manera debida, facilitando Aena una información mínima sobre la cifra de los costes Covid-19 que pretendía repercutir, sin justificación ni antecedentes».

La aerolínea ha exigido a Aena la congelación de sus tarifas para invertir 2.831 millones de euros en los próximos siete años. Las presiones de la compañía no cesan y ocupan todo tipo de asuntos. La empresa amenaza con desviar más de dos millones de plazas anuales hacia países competidores como Italia, Marruecos o Hungría y asegura que la subida de tarifas comprometerá la viabilidad de los aeropuertos regionales españoles.

Ryanair también ha anunciado que se ve obligado a reducir su capacidad para el invierno de 2025 en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias (Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria).

Así, en la temporada de invierno 2025 cerrará su base en Santiago de Compostela, cesará operaciones en Tenerife Norte y Vigo y mantendrá sin actividad Jerez y Valladolid. Además, reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).