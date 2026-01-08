El chavismo comienza a ceder ante las presiones de Donald Trump, ahora vendiendo que la exportación de petróleo a Estados Unidos (EEUU) va a favorecer a Venezuela y a su pueblo. Así, el régimen ha cambiado de discurso en la televisión VTV, oficial del Gobierno y dependiente del Ministerio de Comunicación de la dictadura, tras un comunicado de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el que ha anunciado el comienzo de la venta de crudo a la nación norteamericana.

En concreto, durante el informativo de la televisión pública, el chavismo ha defendido que la venta de petróleo a EEUU es «una muy buena noticia» porque ayudará a «dinamizar la economía venezolana». Es más, lo ha vendido como un éxito del «Gobierno bolivariano», pese a las críticas anteriores y a que, realmente, esta decisión viene motivada por las presiones del presidente republicano.

Tras la detención de Nicolás Maduro, Trump comenzó a advertir al resto de políticos del régimen chavista que tendrían que comenzar a ceder y hacer lo que él les pidiera. Entre las exigencias se encontraba la de vender petróleo a EEUU. Según el presidente republicano, esto beneficiaría a ambos países.

Ante esta situación, tanto Diosdado Cabello como otros importantes miembros de la dictadura se opusieron públicamente a que EEUU se hiciera con parte del crudo venezolano. Sin embargo, el presidente norteamericano siguió insistiendo en que esa era una línea roja infranqueable para no intervenir de nuevo en territorio venezolano.

Tras esas presiones de Trump, PDVSA lanzó un comunicado en el que afirmaba que se había iniciado una relación «estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes» con petroleras estadounidenses como «Chevron».

«Actualmente, se cursa una negociación con EEUU para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países», confesó la empresa pública venezolana. Ante este anuncio, el régimen se puso manos a la obra para defender estas transacciones, sin parecer que estaba cayendo en una contradicción con lo dicho anteriormente.

El chavismo cambia con el petróleo y EEUU

En su televisión oficial, dependiente directamente el Gobierno y altavoz habitual del régimen, el chavismo, al recoger en el noticiero la nota emitida por PDVSA, se ha visto obligado a justificar el cambio de postura sobre la exportación de petróleo a EEUU.

Con un lazo negro sobre el logo por la captura del dictador Nicolás Maduro, el presentador de los informativos venezolanos leyó en alto el comunicado de la petrolera pública. Tras ello, insistió en lo siguiente: «Esto es una muy buena noticia para el pueblo venezolano, teniendo en cuenta que tenemos en nuestro suelo 300.000 millones de barriles, la mayor reserva».

«El 22% del petróleo a nivel global es tuyo, es mío, es de Venezuela. Y ahora, con el Gobierno de los EEUU, se alcanza la venta de volúmenes de barriles de petróleo importantísimos para el equilibrio global y que, además, va a dinamizar la economía venezolana», ha defendido el periodista.

Así, el presentador ha continuado disimulando el cambio de discurso: «Siempre hemos sido exportadores. Son buenas noticias del Gobierno bolivariano, a pesar de las dificultades. Y también (hemos sido) socios claves para el norte de nuestro continente, y ajustados a esta realidad energética, hoy vendemos volúmenes importantes».

Por tanto, el régimen ha cambiado diametralmente de discurso, pues ha utilizado la excusa del petróleo para reducir la intervención militar de EEUU a un interés puramente económico derivado de ese recurso natural. Ahora, mientras todavía sigue condenando públicamente la captura del dictador Maduro, el chavismo comienza a modificar su línea para que los cambios en la exportación de crudo no se vean como una derrota.