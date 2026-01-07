Trump asegura que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el Gobierno de Venezuela, actualmente encabezado de manera provisional por la número dos del narcodictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, entregará a Estados Unidos un volumen estimado de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo actualmente sometido a sanciones internacionales.

«Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo se venderá a su «precio de mercado», y que ese dinero será controlado por él mismo, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en «beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Además, Trump ha indicado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que «ejecute este plan de inmediato». El petróleo, ha agregado, «se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos».

Donald J. Trump Truth Social Post 09:13 AM EST 01.06.26 pic.twitter.com/ZJT0AuoCbF — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2026

Por su parte, Wright se ha limitado a reaccionar brevemente en su cuenta oficial de la red social X, donde asegura que Trump cuenta con «toda su atención» respecto a este asunto, sin ofrecer mayores precisiones sobre los plazos o los mecanismos técnicos de ejecución.

La Administración Trump ha exigido en este sentido a la presidenta encargada de Venezuela que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y en su lugar acepte «exclusivamente» a Estados Unidos en la producción de petróleo, según fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense ABC News.

En este sentido, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, Roger Wicker, ha afirmado que Venezuela se encuentra actualmente «limitada» en su capacidad de extracción. Según ha explicado, el país no puede producir más petróleo porque carece de «espacios de almacenamiento» y de «rutas de exportación viables». «Los buques petroleros están completamente llenos y permanecen a la espera de un destino adecuado, con la esperanza de poder vender el crudo en el mercado abierto en lugar de entregarlo gratuitamente a China», subraya el senador.

El anuncio de Trump llega después de que Delcy Rodríguez haya sido investida como presidenta encargada de Venezuela y mientras la Administración de Donald Trump la ha reconocido como su interlocutora tras la captura de Nicolás Maduro y no a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.