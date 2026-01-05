Las compañías petroleras de Estados Unidos (EEUU) se han disparado en Bolsa en la negociación previa a la apertura de Wall Street tras la intervención del país en Venezuela para detener al ya ex dictador Nicolás Maduro. En concreto, la cotización de ExxonMobil se ha incrementado en el 4,10%, la de Chevron el 7,6% y la de ConocoPhillips el 7,2% en la preapertura de este lunes. No obstante, los mercados estadounidenses no abrirán hasta esta tarde.

Por su parte, las mercantiles dedicadas a servicios petroleros también han notado los efectos de esta intervención. Así, la empresa Halliburton se ha revalorizado un considerable 8,9% antes de la apertura del mercado, mientras que Schlumberger lo ha hecho un 9,3%.

El optimismo de las petroleras de EEUU ha llegado también a aquellas compañías que se dedican a actividades de refino y transporte, como el caso de Marathon Petroleum, que ha subido en Bolsa un 5,3%, o Valero Energy, que se ha revalorizado un 5,8%. Incrementos que van desde el 5% hasta rozar el 10%.

Las petroleras de EEUU suben

No obstante, mientras las petroleras de EEUU suben, las europeas muestran un mayor nivel de certidumbre. En particular, si bien la española Repsol se anotaba un repunte superior al 2%, las británicas Shell y BP cotizaban planas en la Bolsa de Londres, mientras que la italiana Eni ganaba un 0,6% y la francesa TotalEnergies cedía un 0,9%.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, ha dejado claro este fin de semana que Estados Unidos está ahora «a cargo» de Venezuela, señalando como prioridad «reconstruir» el país, especialmente su industria petrolera, sobre la que reclamó un «acceso total».

En este sentido, Trump lamentó que Venezuela haya estado «pésimamente administrada» y que «el petróleo fluye a un nivel muy bajo», apuntando, para revertir la situación, a «grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura», para lo que «las empresas están listas para entrar».

No obstante, el precio del crudo no ha sufrido tanta volatilidad. En concreto, la cotización del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer este lunes por debajo del umbral de los 60 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 19 de diciembre.

Su precio llegaba a caer hasta un 1,6% respecto del anterior cierre, marcando un mínimo intradía de 59,76 dólares, el más bajo desde el pasado 19 de diciembre. Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril llegaba a abaratarse alrededor de un 1,7%, hasta marcar un mínimo intradía de 56,32 dólares, el más bajo también desde el 19 de diciembre de 2025.