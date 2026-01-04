Tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, todos los ojos estaban puestos en qué es lo que iba a pasar con el petróleo y si los precios se iban a disparar, ya que estamos hablando de la mayor reserva de crudo del mundo, como es Venezuela. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario, ya que los precios del petróleo apenas se han movido después de que Donald Trump anunciará que «dirigiremos Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada».

De esta forma, se espera que el mercado petrolero absorba sin ningún problema el impacto de la caída de Maduro gracias a la abundancia de suministros globales, tal y como ha anunciado Bloomberg. Por tanto, los expertos señalan que el mercado del petróleo aceptará la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro sin sobresaltos.

Así, en las primeras horas de ayer tras conocerse la noticia de la captura de Maduro y su esposa por parte de EEUU, el Brent se movió con alzas muy contenidas, en torno a 1 o 2 dólares por barril en los escenarios más optimistas, mientras que el crudo estadounidense llegó a repuntar cerca de 2 dólares en algunos productos de trading de fin de semana.

Los precios del petróleo apenas han mostrado tensión

Se ha producido todo lo contrario del rally alcista del crudo que se esperaba, ya que los precios apenas han mostrado tensión. Una señal clara de que el exceso de oferta global y la pérdida de peso de Venezuela como productor de petróleo ha amortiguado el impacto de uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años. De igual forma, las previsiones de los analistas coinciden en que no sólo el exceso de oferta ha contribuido a ello, sino que también han sido los planes de aumento de producción de la OPEP+, lo que ha limitado el potencial alcista del crudo a corto plazo.

Sin embargo, se trata de un comportamiento del Brent muy moderado y que contrasta con otros episodios de riesgo geopolítico en zonas clave para la energía, que sí acabaron con fuertes subidas del barril de petróleo.

Asimismo, se espera que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en 3,8 millones de barriles diarios en 2026, lo que marcaría un nuevo récord, según la Agencia Internacional de la Energía. Además, a nivel internacional, los precios del crudo se han desplomado en las últimas semanas, situándose el Brent en torno a los 60 dólares por barril.

Hay que recordar que Venezuela es uno de los tres grandes productores de petróleo, junto a Rusia, Oriente Medio y Ucrania.

Por otro lado, Venezuela fue una gran potencia petrolera a finales de 1990, debido a que en estas fechas su producción alcanzó un máximo de 3,5 millones de barriles diarios. No obstante, en la actualidad su producción ha disminuido mucho, ya que en los últimos 20 años ha rondado los 800.000 barriles diarios. Todo ello es resultado de la desinversión, de las sanciones internacionales y de los problemas operativos. Como consecuencia, Venezuela representa ahora menos del 1% del suministro mundial.