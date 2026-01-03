Maduro y su mujer aterrizan en Nueva York y son enviados a una cárcel de máxima seguridad

El narcodictador Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores han aterrizado este sábado 3 de enero por la tarde en Nueva York y han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad tras ser capturados esta mañana. Maduro y Cilia Flores han llegado al aeropuerto de la base militar de la Guardia Nacional de Stewart, al norte de Nueva York. El traslado se ha realizado con un tremendo despligue de seguridad, que ha incluido agentes del FBI a bordo del avión.

Tras aterrizar en Nueva York, estaba previsto que fuera trasladado al barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York a un centro de detención.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han hecho una escala en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba). Es la única base de Estados Unidos en Latinoamérica. Washington la utiliza como centro estratégico desde donde coordina operaciones contra el narcotráfico y cooperación humanitaria. Nicolás Maduro y Cilia Flores han sido trasladado a la base tras ser capturados en la operación de Estados Unidos en Venezuela. Trump ha destacado que la captura del líder narcochavista marca un hito histórico en la lucha de EEUU contra el narcotráfico y la corrupción internacional.

Al aterrizar en Nueva York, Maduro y Flores estaba previsto que fueran trasladados de forma inmediata a un centro penitenciario federal de máxima seguridad:

La instalación está diseñada para custodia de alto riesgo , con vigilancia 24/7, celdas reforzadas y estrictos controles de acceso.

Se asegura que los prisioneros no tengan contacto con otros internos y que cualquier comunicación externa esté totalmente supervisada .

La reubicación permite a las autoridades preparar la audiencia de acusación y las futuras diligencias judiciales sin comprometer la seguridad.

El viaje desde Guantánamo a Nueva York

El traslado se realizó con un avión especializado del Departamento de Justicia, diseñado para transportar objetivos de alto valor:

Durante el vuelo, se mantuvo un estricto control de seguridad para garantizar la integridad de los prisioneros y del personal.

para garantizar la integridad de los prisioneros y del personal. Maduro y Flores viajaron esposados y bajo supervisión constante, siguiendo protocolos de custodia de alta seguridad.

Equipos médicos permanecieron disponibles en todo momento para controlar su estado físico durante el trayecto.

Guantánamo: custodia de alto valor

La base militar estadounidense en el Caribe cuenta con instalaciones especiales para prisioneros de alto perfil, combinando brig segura, vigilancia médica y personal altamente entrenado. Durante su estancia:

Maduro permaneció esposado y con gafas oscuras, manteniendo un perfil discreto.

Se le permitió ir al baño en dos ocasiones y se le ofrecieron sándwiches y refrigerios.

Doctores militares monitorearon sus constantes vitales y estuvieron preparados para actuar en caso de emergencia.

Judicio en Nueva York

Un avión del Departamento de Justicia especializado en transporte de objetivos de alto valor se ha encargado de llevar a Maduro y Flores desde la base de Guantánamo hasta el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

Ambos deberán comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos que incluyen:

Narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas hacia EE. UU.

Posesión de armas automáticas y otros delitos federales.

El presidente Trump quiere que comparezcan ante el juez lo antes posible, subrayando la prioridad de avanzar en el proceso legal.

Guantánamo: más allá de la base militar

La Base Naval de Guantánamo, ubicada en el extremo sureste de Cuba, es famosa a nivel mundial por varias razones: su posición estratégica, su historia militar y política, y, en las últimas décadas, por su uso como centro de detención de alta seguridad.